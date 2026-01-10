Khi đang lưu thông trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam (tỉnh Hà Tĩnh), một chiếc xe khách bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Video: Hiện trường xe khách bốc cháy dữ dội trên cao tốc Bắc - Nam ở Hà Tĩnh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 20 phút ngày 10-1, xe khách BKS 25B-002.xx, do tài xế Nguyễn Văn T. (sinh năm 1986, trú tại xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu) điều khiển, trên xe không có hành khách, lưu thông trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, theo hướng từ TP Đà Nẵng về Lai Châu. Khi xe di chuyển đến địa phận xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh có mặt, dập tắt đám cháy

Ngay khi phát hiện hỏa hoạn, tài xế đã cho xe dừng vào lề đường và thoát ra ngoài an toàn. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ xe.

Ngọn lửa bao trùm xe khách

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã điều động phương tiện cùng nhiều cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường chữa cháy. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế, dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai dập lửa

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên chiếc xe khách đã bị thiêu rụi gần như hoàn toàn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại tài sản đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chiếc xe khách bị thiêu rụi

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 20 phút ngày 9-1, tại Km472+900 trên tuyến đường bộ cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (đoạn qua địa phận xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An) cũng xảy ra vụ cháy xe tải BKS 36H- 110.xx (chưa rõ danh tính tài xế điều khiển) lưu thông theo hướng Bắc - Nam. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện trường vụ xe tải bốc cháy trên tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, tỉnh Nghệ An

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

DƯƠNG QUANG