“Cheers to Nature - Tôn vinh thiên nhiên” – AB InBev thúc đẩy hành động vì nguồn nước bền vững

Hưởng ứng Ngày Nước Thế giới 22-3-2026 do Liên Hợp Quốc phát động, AB InBev tại Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh các sáng kiến bảo vệ tài nguyên nước, hướng tới phát triển bền vững và tôn vinh thiên nhiên.

Đại diện AB InBev Việt Nam cùng đại diện các cơ quan báo chí, sở, ban, ngành và địa phương chụp ảnh lưu niệm trong chương trình tham quan Nhà máy AB InBev Việt Nam tại KCN VSIP II-A, hưởng ứng Ngày Nước Thế giới 2026. Ảnh: AB InBev Việt Nam

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và gia tăng áp lực lên tài nguyên, nước không chỉ là yếu tố thiết yếu của sự sống mà còn là nền tảng của ổn định xã hội và tăng trưởng kinh tế. Việc sử dụng hiệu quả, bảo vệ và tái tạo nguồn nước đang trở thành ưu tiên chung của cộng đồng và doanh nghiệp.

Tại Việt Nam, Ngày Nước Thế giới được hưởng ứng bằng nhiều hoạt động thiết thực như làm sạch môi trường, khơi thông dòng chảy, trồng cây xanh và nâng cao nhận thức cộng đồng về tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước.

Trong khuôn khổ chương trình hưởng ứng, AB InBev phối hợp cùng Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chuyến tham quan Nhà máy bia AB InBev tại KCN VSIP II-A dành cho đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan và cơ quan báo chí khu vực phía Nam.

Nhà báo Trần Trọng Dũng trao quà lưu niệm cho lãnh đạo công ty. Ảnh: AB InBev

Chương trình diễn ra vào 26-3 vừa qua nhằm tạo điều kiện để các đại biểu trực tiếp trải nghiệm quy trình sản xuất, tìm hiểu các sáng kiến tiết kiệm nước, giảm thiểu tác động môi trường và mô hình vận hành bền vững tại nhà máy. Thông qua hoạt động này, cơ quan liên quan và các cơ quan báo chí có cơ hội tiếp cận thực tế các giải pháp quản lý tài nguyên nước trong công nghiệp, từ đó góp phần lan tỏa thông điệp về bảo vệ nguồn nước góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ nguồn nước đến cộng đồng.Hưởng ứng tinh thần đó, AB InBev triển khai các hoạt động với chủ đề năm 2026: “Cheers to Nature - Tôn vinh thiên nhiên”, thể hiện định hướng phát triển gắn liền với bảo vệ hệ sinh thái và tài nguyên nước.

“Nước là nền tảng của sự sống và cũng là trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững của chúng tôi. AB InBev cam kết đồng hành cùng cộng đồng để bảo vệ nguồn nước và tạo ra những giá trị tích cực cho thế hệ tương lai,” Ông Craig MacLean, Tổng Giám đốc Điều hành, Khu vực Đông Nam Á, AB InBev Việt Nam, chia sẻ.