Ấn Độ mở cửa thị trường cho sầu riêng tươi Việt Nam

Chiều 30-7, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin, Chính phủ Ấn Độ đã chính thức cho phép nhập khẩu sầu riêng tươi của Việt Nam để tiêu dùng.

Đây là thị trường xuất khẩu mới, góp phần mở rộng đầu ra cho ngành hàng sầu riêng và thúc đẩy thương mại nông sản giữa hai nước.

Một vựa thu mua sầu riêng tại tỉnh Đồng Nai. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội có thông báo Chính phủ Ấn Độ đã ban hành Lệnh Kiểm dịch thực vật (Quy định nhập khẩu vào Ấn Độ) sửa đổi lần thứ 5 năm 2026 theo Thông báo số S.O. 3828(E) ngày 9-7-2026. Lệnh được đăng trên Công báo Ấn Độ ngày 13-7-2026 và có hiệu lực từ ngày công bố.

Theo quy định mới, Ấn Độ bổ sung Việt Nam vào danh sách các quốc gia được phép xuất khẩu sầu riêng tươi (tên khoa học Durio zibethinus) để tiêu dùng tại thị trường nước này. Phía Ấn Độ không yêu cầu khai báo kiểm dịch thực vật bổ sung trên Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và cũng không quy định điều kiện nhập khẩu đặc biệt đối với mặt hàng này.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, việc Ấn Độ mở cửa thị trường là kết quả của quá trình trao đổi, phối hợp kỹ thuật giữa cơ quan bảo vệ thực vật của hai nước, đồng thời phản ánh sự phát triển tích cực trong hợp tác nông nghiệp và thương mại Việt Nam - Ấn Độ.

Ấn Độ là thị trường có quy mô dân số lớn, tầng lớp trung lưu ngày càng tăng và nhu cầu đối với nông sản, thực phẩm nhập khẩu chất lượng cao ngày càng lớn. Việc tiếp cận thị trường này tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nâng cao giá trị và vị thế của sầu riêng Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường lưu ý, đây là thị trường mới đối với sầu riêng Việt Nam. Giai đoạn đầu, khả năng tiêu thụ dự kiến tập trung tại các đô thị lớn, hệ thống bán lẻ cao cấp, cửa hàng trái cây nhập khẩu, nhà hàng, khách sạn và các kênh thương mại điện tử. Doanh nghiệp Việt Nam cần nghiên cứu kỹ thị hiếu, sức mua, quy cách sản phẩm, phương thức vận chuyển và hệ thống phân phối để xây dựng kế hoạch tiếp cận thị trường phù hợp.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để hướng dẫn doanh nghiệp triển khai xuất khẩu.

PHÚC VĂN