Chiều 30-7: Giá vàng “hạ nhiệt”

Khoảng 16 giờ chiều nay, Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn Phú Quý đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với buổi sáng. Cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 137,7 triệu đồng/lượng mua vào và 141,7 triệu đồng/lượng bán ra. Như vậy, so với cuối giờ chiều qua, giá vàng miếng SJC tại SJC và PNJ tăng 200.000 đồng/lượng, trong khi Phú Quý tăng 600.000 đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Tập đoàn Phú Quý giảm 800.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, còn tăng 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, giao dịch ở mức 137,7 triệu đồng/lượng mua vào và 141,7 triệu đồng/lượng bán ra.
Công ty SJC giảm giá vàng nhẫn 800.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, còn tăng 200.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 137,2 triệu đồng/lượng mua vào và 141,2 triệu đồng/lượng bán ra.
Trong khi đó, Công ty PNJ lại tăng 200.000 đồng/lượng chiều mua và 100.000 đồng/lượng chiều bán so với sáng nay, tức tăng 200.000 đồng/lượng chiều mua và 400.000 đồng/lượng chiều bán so với chiều qua, giao dịch ở mức 136,7 triệu đồng/lượng mua vào và 141,6 triệu đồng/lượng bán ra.
Chênh lệch giá mua - bán vàng trên thị trường được các doanh nghiệp duy trì ở mức 4-4,9 triệu đồng/lượng. Giá vàng PNJ vẫn giữ mức chênh lệch cao nhất thị trường.
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm ngày 30-7 (giờ Việt Nam) ở mức 4.060,15 USD/ounce, giảm 16 USD so với sáng nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 129,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 12-12,1 triệu đồng/lượng so với sáng nay ở mức 11,4-11,9 triệu đồng/lượng.