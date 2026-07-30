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Chiều 30-7: Giá vàng “hạ nhiệt”

SGGPO

Sau khi tăng mạnh vào đầu ngày, vàng miếng SJC chiều nay giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.

Giá vàng chiều 30-7 thu hẹp đà giảm so với buổi sáng
Giá vàng chiều 30-7 thu hẹp đà giảm so với buổi sáng

Khoảng 16 giờ chiều nay, Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn Phú Quý đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với buổi sáng. Cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 137,7 triệu đồng/lượng mua vào và 141,7 triệu đồng/lượng bán ra. Như vậy, so với cuối giờ chiều qua, giá vàng miếng SJC tại SJC và PNJ tăng 200.000 đồng/lượng, trong khi Phú Quý tăng 600.000 đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Tập đoàn Phú Quý giảm 800.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, còn tăng 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, giao dịch ở mức 137,7 triệu đồng/lượng mua vào và 141,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC giảm giá vàng nhẫn 800.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, còn tăng 200.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 137,2 triệu đồng/lượng mua vào và 141,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, Công ty PNJ lại tăng 200.000 đồng/lượng chiều mua và 100.000 đồng/lượng chiều bán so với sáng nay, tức tăng 200.000 đồng/lượng chiều mua và 400.000 đồng/lượng chiều bán so với chiều qua, giao dịch ở mức 136,7 triệu đồng/lượng mua vào và 141,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Chênh lệch giá mua - bán vàng trên thị trường được các doanh nghiệp duy trì ở mức 4-4,9 triệu đồng/lượng. Giá vàng PNJ vẫn giữ mức chênh lệch cao nhất thị trường.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm ngày 30-7 (giờ Việt Nam) ở mức 4.060,15 USD/ounce, giảm 16 USD so với sáng nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 129,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 12-12,1 triệu đồng/lượng so với sáng nay ở mức 11,4-11,9 triệu đồng/lượng.

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NHUNG NGUYỄN

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