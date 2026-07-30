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Giá xăng dầu đồng loạt tăng

SGGPO

Từ 15 giờ chiều nay, giá xăng dầu trong nước tăng đồng loạt, có loại tăng hơn 1.800 đồng/lít.

Người dân chờ đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu Miền Bắc Petro (đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, TP Hà Nội). Ảnh: PHÚC HẬU
Người dân chờ đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu Miền Bắc Petro (đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, TP Hà Nội). Ảnh: PHÚC HẬU

Chiều 30-7, Liên bộ Công thương - Tài chính quyết định điều hành giá xăng dầu theo hướng đồng loạt tăng giá các mặt hàng xăng dầu.

Sau điều hành, giá bán lẻ tối đa đối với xăng E5RON92 là 22.388 đồng/lít, tăng 1.500 đồng/lít; xăng E10RON95-III là 22.859 đồng/lít, tăng 1.424 đồng/lít; dầu diesel 0,05S là 27.624 đồng/lít, tăng 1.856 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3,5S là 16.478 đồng/kg, tăng 916 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, liên bộ quyết định không trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học, dầu diesel và dầu mazut; đồng thời tiếp tục chi sử dụng quỹ ở mức 500 đồng/lít đối với xăng sinh học, 1.000 đồng/lít với dầu diesel và 500 đồng/kg với dầu mazut.

Bộ Công thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành từ ngày 23 đến 30-7 chịu tác động của nhiều yếu tố như căng thẳng giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu bùng phát trở lại, Iran tiếp tục tấn công một số tàu qua eo biển Hormuz, xung đột quân sự tại Trung Đông diễn biến phức tạp và xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn... khiến giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới biến động.

Theo đó, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân trong kỳ điều hành tăng so với kỳ trước. Cụ thể, xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 là 118,04 USD/thùng, tăng 5,2%; xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III là 121,28 USD/thùng, tăng 4,97%; dầu diesel 0,05S là 159,016 USD/thùng, tăng 5,35%; dầu mazut 180CST 3,5S đạt 561,514 USD/tấn, tăng 2,77%.

Cũng theo Bộ Công thương, giá xăng của Việt Nam vẫn thấp hơn Thái Lan, Campuchia, Lào và Trung Quốc. Giá dầu diesel của Việt Nam thấp hơn Thái Lan, Campuchia và Lào, nhưng cao hơn Trung Quốc khoảng 435 đồng/lít.

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PHÚC HẬU

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