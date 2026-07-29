Chiều 29-7: Giá vàng phục hồi

Chiều 29-7, giá vàng trong nước tăng trở lại. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Khoảng 16 giờ 30 phút, Công ty SJC và Công ty PNJ cùng tăng giá vàng miếng SJC 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với sáng cùng ngày, đưa giá về bằng mức chốt phiên chiều hôm trước, lần lượt là 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng giá vàng miếng SJC 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với sáng cùng ngày, nhưng vẫn thấp hơn 400.000 đồng/lượng so với cuối giờ chiều hôm trước. Giá mua vào và bán ra lần lượt là 137,1 triệu đồng/lượng và 141,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 của Công ty SJC cũng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với sáng cùng ngày, trở lại mức giá niêm yết hôm trước, với giá mua vào 137 triệu đồng/lượng và bán ra 141 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở mức 137,1 triệu đồng/lượng mua vào và 141,1 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với sáng cùng ngày, nhưng vẫn giảm 400.000 đồng/lượng so với chiều hôm trước.

Trong khi đó, Công ty PNJ tăng giá vàng nhẫn 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 800.000 đồng/lượng ở chiều bán so với sáng cùng ngày. So với chiều hôm trước, giá mua tăng 300.000 đồng/lượng, còn giá bán trở lại mức cũ, lần lượt ở mức 136,5 triệu đồng/lượng và 141,2 triệu đồng/lượng.

Việc PNJ tăng giá thu mua đã thu hẹp chênh lệch giữa giá mua và bán từ 5 triệu đồng/lượng vào sáng cùng ngày xuống còn 4,7 triệu đồng/lượng. Các doanh nghiệp khác duy trì chênh lệch khoảng 4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, cùng thời điểm, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đạt 4.034,2 USD/ounce, tăng khoảng 6 USD/ounce so với sáng cùng ngày. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 128,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước từ 12,1-12,6 triệu đồng/lượng, nới rộng so với mức chênh lệch 11,2-11,7 triệu đồng/lượng vào sáng cùng ngày.

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NHUNG NGUYỄN