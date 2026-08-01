Giá gas tăng khoảng 35.000 đồng/bình 12kg ngay đầu tháng 8

Từ ngày 1-8, các doanh nghiệp kinh doanh gas đồng loạt điều chỉnh tăng giá bán lẻ do giá LPG thế giới tăng.

Tại Công ty CP Năng lượng Long Yin Long An, các thương hiệu City Petro và Vina Pacific Petro điều chỉnh tăng 2.917 đồng/kg (đã gồm VAT) so với tháng 7. Cụ thể, bình 6kg tăng 17.500 đồng, bình 12kg tăng 35.000 đồng, bình 45kg tăng 131.000 đồng và bình 50kg tăng 146.000 đồng. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng của loại bình 12kg là 529.500 đồng, bình 50kg là 2.203.500 đồng.

Trong khi đó, thương hiệu Saigon Petro điều chỉnh bình 12kg tăng 4.500 đồng và bình 45kg tăng 17.000 đồng. Giá bán lẻ niêm yết mới là 561.000 đồng/bình 12kg và 2.104.500 đồng/bình 45kg.

Các thương hiệu gas điều chỉnh giá bán từ 1-8. Ảnh: Long Yin Long An

So với thời điểm tháng 3-2026, giá gas hiện đã tăng cao. Chẳng hạn, bình gas Saigon Petro loại 12kg hiện cao hơn 138.500 đồng (tăng khoảng 32,8%), còn loại 45kg tăng 520.000 đồng. Đà tăng này không chỉ làm gia tăng chi phí sinh hoạt hộ gia đình mà còn gây áp lực đáng kể lên chi phí vận hành của các nhà hàng và cơ sở sản xuất công nghiệp.

Theo lý giải từ các doanh nghiệp tại TPHCM, giá hợp đồng thế giới CP (Contract Price) tháng 8-2026 chốt ở mức 630 USD/tấn, tăng 40 USD/tấn so với tháng 7, cộng với phụ phí (cước vận chuyển, bảo hiểm,…) gia tăng đã đẩy giá gas nhập khẩu lên cao.

THI HỒNG