Sáng 29-7: Giá vàng trong nước giảm phiên thứ 2 liên tục

Chênh lệch mua bán vàng PNJ cao nhất thị trường. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Vào khoảng 8 giờ 30 phút, Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn Phú Quý giảm giá vàng miếng SJC xuống 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 136,5 triệu đồng/lượng mua vào và 140,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC giảm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 136 triệu đồng/lượng mua vào và 140 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý báo giá vàng nhẫn 9999 ở mức 136,5 triệu đồng/lượng mua vào và 140,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán.

Công ty PNJ giảm giá vàng nhẫn xuống 800.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 135,4 triệu đồng/lượng mua vào và 140,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Hiện các doanh nghiệp giữ mức chênh lệch mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng, riêng thương hiệu PNJ chênh lệch mua bán lên đến 5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm ngày 29-7 (giờ Việt Nam) ở mức 4.029,2 USD/ounce, tăng 2 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 28-7. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 128,8 triệu đồng/lượng.

Giới đầu tư giao dịch chờ đợi quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trong tuần này. Cuộc họp chính sách của FED kéo dài từ ngày 28 đến 29-7 (giờ địa phương). Giới đầu tư lo ngại những bất ổn tại Trung Đông và giá dầu vẫn ở mức cao có thể khiến FED phát tín hiệu cứng rắn hơn về lãi suất, qua đó gây áp lực lên vàng.

NHUNG NGUYỄN