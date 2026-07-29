Hàng loạt tiệm vàng tại Đồng Nai, Lâm Đồng bất ngờ đóng cửa

Ngày 29-7, ghi nhận tại các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý trên địa bàn TP Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng, không khí ảm đạm bao trùm, nhiều cơ sở bất ngờ đóng cửa.

Clip: Nhiều tiệm kinh doanh vàng bạc ở phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ đóng cửa. Thực hiện: TIẾN THẮNG

Tại khu vực chợ Phan Thiết (phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng), ghi nhận của phóng viên cho thấy, nhiều tiệm vàng trên đường Nguyễn Huệ, đường Ngô Sĩ Liên, đường Nguyễn Tri Phương… đồng loạt đóng cửa. Một số cửa hàng dán thông báo tạm nghỉ 7 ngày, có nơi thông báo nghỉ vì lý do sức khỏe, có nơi không nêu lý do.

Một tiệm vàng ở phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) đóng cửa. Ảnh: TIẾN THẮNG

Theo người dân địa phương, tình trạng này xuất hiện khoảng 4-5 ngày qua, khiến không ít khách hàng bất ngờ. Bà Nguyễn Thị Lan, từng mua vàng tại tiệm S.L. trên đường Ngô Sĩ Liên cho biết, khi mang 2 chỉ vàng đến bán thì cửa hàng đóng cửa, gọi vào số điện thoại niêm yết nhưng không có người nghe máy.

Một tiệm vàng trong chợ Phan Thiết đóng cửa với lý do "sức khỏe". Ảnh: TIẾN THẮNG

Các tiệm vàng khác trong chợ Phan Thiết vẫn mở cửa, người đến chủ yếu bán vàng. Ảnh: TIẾN THẮNG

Đại diện UBND phường Phan Thiết cho biết, đã nắm tình hình một số cửa hàng kinh doanh vàng bạc đóng cửa và sẽ chỉ đạo công an địa phương tới ghi nhận sự việc.

Tiệm vàng trên đường Ngô Sĩ Liên (phường Phan Thiết) treo bảng nghỉ 7 ngày. Ảnh: TIẾN THẮNG

Khu vực xung quanh chợ Biên Hòa (TP Đồng Nai), nơi tập trung hàng chục cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý đang trong tình trạng thưa vắng khách hàng.

Tại cửa hàng của Công ty TNHH MTV K.M. (đường Nguyễn Hiền Vương, phường Trấn Biên, TP Đồng Nai), số khách đến giao dịch trong buổi sáng chỉ khoảng 5 lượt người, bằng 1/10 so với thời điểm vàng neo giá ở mức cao. Đại diện cơ sở chia sẻ, cửa hàng chỉ bán được cho khách quen một vài chỉ để dành.

Tình trạng trên cũng diễn ra tại tiệm vàng C.D. (cùng trên đường Nguyễn Hiền Vương, phường Trấn Biên), cơ sở có truyền thống kinh doanh vàng bạc hàng chục năm tại chợ Biên Hòa. Ông N.V.T. (chủ cơ sở) cho biết: “Việc mua bán trong những ngày qua khá trầm lắng, tập trung chủ yếu ở nhóm khách hàng mua làm nhẫn cưới, quà tặng, trong khi nhóm khách mua để dành giảm hẳn so với trước đây”.

Các tiệm vàng khu vực chợ Biên Hòa, TP Đồng Nai thưa vắng khách hàng. Ảnh: XUÂN TRUNG

Tại Trung tâm kim hoàn PNJ (đường Võ Thị Sáu, phường Trấn Biên), ghi nhận của phóng viên cho thấy hoạt động kinh doanh chủ yếu ở chiều bán ra, trong khi mua vào rất hạn chế và hạn mức giao dịch tối đa 200 triệu đồng.

Bà N.T.L, một khách hàng của PNJ lo lắng: “Thời điểm vàng neo giá ở mức 163 triệu đồng/lượng, gia đình đã mua hơn 3 lượng, bao gồm cả vàng nhẫn và vàng miếng, nhưng nay cần tiền, tôi muốn bán ra rất khó khăn, cơ sở chỉ mua trong khung giờ từ 15 đến 17 giờ hàng ngày, chi trả kéo dài trong 120 ngày”.

TIẾN THẮNG - XUÂN TRUNG