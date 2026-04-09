Chiều 9-4, trình Quốc hội đề xuất thuế môi trường với xăng dầu 0 đồng/lít, thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng 0%

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng kết luận phiên họp

Cuối buổi sáng 9-4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số quy định liên quan đến thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Sau khi nghe các tờ trình, báo cáo thẩm tra và ý kiến phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nêu rõ, UBTVQH cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành một nghị quyết riêng của Quốc hội điều chỉnh một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay theo đề xuất của Chính phủ.

Cụ thể, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel, nhiên liệu bay, dầu hỏa và dầu mazut là 0 đồng/lít.

Xăng, dầu diezel, nhiên liệu bay, dầu hỏa và dầu mazut thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%. Thời hạn áp dụng từ ngày 16-4 đến hết 30-6 và giao Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định cá biệt để điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) hiệu lực của nghị quyết để bảo đảm việc điều hành thị trường xăng, dầu trong nước phù hợp với diễn biến giá dầu thế giới.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị Chính phủ bổ sung các giải pháp tổng thể, đồng bộ về điều hành giá; minh bạch hóa các thành phần cấu thành trong giá xăng dầu cơ sở, bảo đảm chuỗi cung ứng; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng và kiểm soát hóa đơn điện tử chặt chẽ; bảo đảm khả năng cân đối ngân sách trong phạm vi bội chi ngân sách của năm 2026 đã được Quốc hội quyết định...

Phó Chủ tịch Quốc hội giao Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội sắp xếp, bố trí nội dung này vào chương trình kỳ họp thứ nhất. Cụ thể, dự thảo nghị quyết sẽ trình Quốc hội trong chiều nay, 9-4.

