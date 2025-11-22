Chính sách ban hành phải đo được bằng kết quả cụ thể

Trưa 22-11, Diễn đàn Xây dựng pháp luật lần thứ nhất với chủ đề “Hoàn thiện thể chế, pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới” đã thành công tốt đẹp sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trí tuệ và tâm huyết.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu bế mạc diễn đàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định - Phó trưởng Ban tổ chức nêu rõ, diễn đàn đã góp phần làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề và những nội dung đổi mới trong hoạt động lập pháp của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XV; kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, những yêu cầu và giải pháp tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động lập pháp của Quốc hội trong thời gian tới, góp phần hoàn thiện thể chế, pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đặc biệt, trong những kỳ họp gần đây, các dự án luật được Quốc hội thông qua bảo đảm ngắn gọn, rõ ràng, chỉ quy định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, giao quyền chủ động, linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho Chính phủ trong quá trình tổ chức thực hiện; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào những thành tựu toàn diện về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước trong thời gian qua…

Các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, tại diễn đàn, các cơ quan, tổ chức, đại biểu và chuyên gia đã đề xuất 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, cả khái quát, cụ thể và thiết thực nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật trong thời gian tới.

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, thúc đẩy đột phá chiến lược, kiến tạo hệ sinh thái phát triển mới, tập trung hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế để phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Thứ hai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung chỉ đạo xây dựng đề án định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với đề án “Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới” do Bộ Tư pháp chuẩn bị.

Thứ ba, tăng cường kiểm soát quyền lực trong hoạt động xây dựng pháp luật, ngăn chặn tình trạng lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong xây dựng chính sách, bảo đảm mọi quyết định đều đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và lợi ích của nhân dân lên trên hết; thường xuyên theo dõi, rà soát, đánh giá hiệu quả pháp luật sau ban hành, ứng dụng công nghệ trong tiếp nhận, phản hồi và xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp liên quan việc thực thi pháp luật.

"Chính sách ban hành phải đo được bằng kết quả cụ thể, kiểm soát được các rủi ro, đặc biệt là phải tạo ra thuận lợi, không tạo thêm thủ tục. Quản lý bằng pháp luật nhưng phải luôn vì mục đích kiến tạo phát triển cả trong xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật. Nếu sau một thời gian không đạt được mục tiêu thì phải xem lại hiệu lực, có thể phải bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung", Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Thứ tư, thực hiện đồng bộ các giải pháp mang tính đột phá, toàn diện và quyết liệt để tạo ra sự chuyển biến căn bản về chất lượng đội ngũ nhân lực trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Thứ năm, trong bối cảnh chuyển đổi số, kinh tế số, dữ liệu số đang được ứng dụng ngày càng sâu rộng vào mọi lĩnh vực quản trị quốc gia, công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật không thể đứng ngoài dòng chảy đó của quốc tế.

Diễn đàn Xây dựng pháp luật lần thứ nhất. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, trong khuôn khổ thời gian rất ngắn, diễn đàn đã diễn ra chất lượng, sôi nổi, hấp dẫn, lôi cuốn với nhiều thông tin phong phú, bổ ích và các ý kiến phát biểu sâu sắc, trách nhiệm, thẳng thắn, trí tuệ. Những nội dung trao đổi tại diễn đàn góp phần quan trọng công tác tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV cũng như cho việc chuẩn bị xây dựng định hướng lập pháp, đổi mới công tác xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, sau diễn đàn này, ban tổ chức sẽ xây dựng báo cáo tổng thuật với đầy đủ kết quả của diễn đàn gửi tới Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương để kịp thời phục vụ việc tổng kết nhiệm kỳ, nghiên cứu, xây dựng Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI và chương trình lập pháp những năm tiếp theo; nghiên cứu, tham khảo trong quá trình nghiên cứu sửa đổi các quy định của pháp luật, trước hết là các dự án luật, nghị quyết và các cơ chế chính sách ngay trong kỳ họp thứ 10 này của Quốc hội.

Tin liên quan Hoàn thiện thể chế, pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

PHAN THẢO