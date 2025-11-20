Tổng Bí thư Tô Lâm: Tập trung toàn lực chuẩn bị Hội nghị cấp cao APEC 2027

Chiều 20-11, tại đặc khu Phú Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, chỉ đạo nhiều nội dung trọng tâm liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị và công tác chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Quang cảnh buổi làm việc

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh An Giang, các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh.



Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết An Giang là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, đậm nét văn hóa, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa là tỉnh đầu nguồn của sông Cửu Long, vừa là cánh cửa vươn mình ra biển phía Tây của Tổ quốc. Đồng thời là vùng đất kết tinh chiều sâu của lịch sử và văn hóa. Tỉnh vừa có lợi thế, nhưng cũng có trách nhiệm rất lớn đối với sự phát triển chung của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Trong 10 tháng đầu năm 2025, An Giang duy trì mức tăng trưởng tích cực, cao nhất vùng và thuộc nhóm khá của cả nước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, môi trường đầu tư được cải thiện rõ rệt, tăng cao về số lượng và số vốn so với cùng kỳ. Điều này cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với tỉnh.

Về nông nghiệp, sản lượng lúa đạt cao, tiếp tục giữ vai trò vựa lúa vùng Đồng bằng sông Cửu Long và giữ vai trò chiến lược của cả nước. Công nghiệp, xây dựng tăng trưởng hai con số. Dịch vụ tiếp tục là động lực quan trọng của nền kinh tế. Riêng ngành du lịch đã đón trên 21 triệu lượt khách, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó khách quốc tế đã đạt khoảng 1,38 triệu lượt, doanh thu đạt hơn 56.000 tỷ đồng. Trong đó, Phú Quốc được các tạp chí du lịch quốc tế xếp là một trong những hòn đảo đẹp và hấp dẫn nhất châu Á. Hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, chuyển đổi số được đầu tư nâng cấp và có nhiều tiến bộ.

Những kết quả trên cho thấy, An Giang đang có những bước chuyển rất rõ rệt, tạo nền tảng quan trọng, bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn tới. Tổng Bí thư đề nghị tỉnh tiếp tục đoàn kết, phát huy và mở rộng, nhân rộng những kết quả nói trên để phát triển bứt phá hơn nữa.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng tượng chân dung Bác Hồ đến Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang

Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận An Giang đã chủ động triển khai các nhiệm vụ và tổ chức bộ máy mới. Đồng thời nhấn mạnh, việc Trung ương lựa chọn Phú Quốc đăng cai Hội nghị cấp cao APEC 2027 là cơ hội lớn để quảng bá hình ảnh Phú Quốc ra thế giới.

Tổng Bí thư yêu cầu tỉnh tập trung thực hiện các dự án trọng điểm, không để xảy ra chậm trễ; phải dồn toàn bộ tâm sức, trí lực cho công tác chuẩn bị, đảm bảo Phú Quốc phát triển xứng tầm, sẵn sàng đón làn sóng du lịch và đầu tư mới sau APEC 2027.

Cùng với đó, Tổng Bí thư chỉ đạo An Giang tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, giữ vững đoàn kết, kỷ cương, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển, tăng cường quốc phòng - an ninh đối ngoại, đảm bảo môi trường ổn định trong địa bàn biên giới, biển, đảo.

Bên cạnh đó, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần được cụ thể hóa bằng các chương trình, dự án thiết thực. Tỉnh phải huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là từ kinh tế tư nhân, hợp tác quốc tế để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, tỉnh cần tiếp tục chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới, dựa trên lợi thế không gian phát triển đa dạng gồm đồng bằng, rừng, biển và biên giới. Đồng thời, phải cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiện đại, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh, phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.

Cùng với đó, cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện kết cấu hạ tầng chiến lược, mở rộng không gian phát triển gắn với quy hoạch vùng và quy hoạch quốc gia. Trong đó, ưu tiên đầu tư các trục giao thông kết nối liên vùng, các tuyến hàng không quốc tế, hệ thống cảng biển, cảng cá, bến du thuyền, sân bay quốc tế và trung tâm logistics, tạo điều kiện thúc đẩy giao thương, du lịch và phát triển kinh tế biển hiệu quả, bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo, tỉnh cần tạo đột phá trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển nguồn nhân lực trẻ, nhân lực chất lượng cao; định hình, định hướng phát triển khoa học, công nghệ.

Song song đó, tỉnh phải phát triển mạnh mẽ, toàn diện văn hóa, con người, coi đây là nền tảng tinh thần của phát triển bền vững, cần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phong phú; khai thác các di sản văn hóa của cộng đồng dân tộc…

Liên quan đến công tác chuẩn bị phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tổ chức tại Phú Quốc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo sát sao các nội dung trọng tâm. Đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt đề án tổng thể các hoạt động phục vụ APEC; đồng thời đang xây dựng, triển khai thực hiện 7 tiểu đề án; phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đặc khu Phú Quốc và các quy hoạch phân khu làm cơ sở để triển khai các dự án phục vụ Hội nghị APEC đúng quy định pháp luật. Các dự án đầu tư công phục vụ APEC đã được bố trí nguồn vốn thực hiện với tổng kế hoạch vốn năm 2025 là 4.296 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương 2.751 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 1.545 tỷ đồng. Tính đến ngày 6-11-2025, các dự án đã giải ngân đạt 1.652 tỷ đồng, đạt 38,46% kế hoạch.

NAM KHÔI