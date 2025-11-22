Chính trị

Nhân sự

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND TPHCM

SGGP

Ngày 21-11, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các đồng chí: Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Công Vinh, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM; Trần Văn Bảy, Thành ủy viên, Chánh Thanh tra TPHCM.

Lãnh đạo TPHCM tặng hoa chúc mừng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND TPHCM được bầu tại kỳ họp thứ 5 HĐND TPHCM khóa X. Ảnh: VIỆT DŨNG
Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Văn Thọ.

LÂM NGUYÊN

