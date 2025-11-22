Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Ngày 21-11, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các đồng chí: Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Công Vinh, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM; Trần Văn Bảy, Thành ủy viên, Chánh Thanh tra TPHCM.