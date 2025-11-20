Phu nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và tặng quà cho các em nhỏ tại Algeria

Phu nhân Lê Thị Bích Trân đã đến thăm các em nhỏ tại Trung tâm Bảo vệ Trẻ em El Biar trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Algeria.

Phu nhân Thủ tướng nghe lãnh đạo Trung tâm giới thiệu về hoạt động, điều kiện sinh hoạt và hành trình vượt khó của các em nhỏ tại Algeria. Ảnh: vov.vn

Tháp tùng Phu nhân trong các hoạt động có Bộ trưởng Du lịch và Thủ công mỹ nghệ Algeria, bà Houria Meddahi.

Chia sẻ trong chuyến thăm, Phu nhân Lê Thị Bích Trân bày tỏ ấn tượng sâu sắc về Algeria - một đất nước xinh đẹp, giàu bản sắc văn hóa, với những con người hiền hòa, mến khách đã để lại trong bà nhiều tình cảm tốt đẹp.

Tại Trung tâm Bảo vệ Trẻ em El Biar, Phu nhân được các em nhỏ nồng nhiệt chào đón bằng những trái chà là thơm ngọt và những tiết mục múa do chính các em tự dàn dựng. Sự hồn nhiên, trong trẻo của các em đã mang lại nhiều cảm xúc cho đoàn.

Sau khi nghe lãnh đạo Trung tâm giới thiệu về hoạt động, điều kiện sinh hoạt và hành trình vượt khó của các em, Phu nhân và đoàn đã tới thăm một số phòng học, khu vui chơi và nơi ăn ở của trẻ.

Trung tâm El Biar tiếp nhận và chăm sóc những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, bao gồm các em mồ côi, bị bỏ rơi, trẻ có mẹ đang thụ án hoặc sống trong gia đình tan vỡ. Không chỉ là nơi che chở, Trung tâm còn là mái ấm tinh thần, giúp các em tìm lại tình yêu thương, xây dựng niềm tin và hy vọng vào tương lai.

Trong những phút trò chuyện thân tình và trao tặng những món quà ý nghĩa, Phu nhân Lê Thị Bích Trân bày tỏ xúc động trước sự tận tâm của đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm El Biar - những người đang ngày ngày nỗ lực mang đến cho các em nhỏ thiệt thòi một môi trường ấm áp, lành mạnh để phát triển.

Phu nhân bày tỏ mong muốn Trung tâm sẽ tiếp tục là điểm tựa vững chắc cho các em, tạo điều kiện để các em được sống trong tình thương, được tiếp cận giáo dục, dịch vụ xã hội và có cơ hội hướng tới tương lai tươi sáng. Bà cũng gửi lời động viên tới các em nhỏ, hy vọng các em luôn cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Bộ trưởng Houria Meddahi cùng lãnh đạo Trung tâm trân trọng cảm ơn tấm lòng và những món quà của Phu nhân Lê Thị Bích Trân, khẳng định chuyến thăm là nguồn động viên lớn lao đối với các em nhỏ và tập thể cán bộ đang ngày đêm chăm sóc các em tại đây.

Phu nhân Lê Thị Bích Trân cùng Bộ trưởng Du lịch và Thủ công mỹ nghệ Houria Meddahi đã đến thăm xưởng gốm Djaballah Said và trải nghiệm kỹ thuật làm gốm của Algeria. Ảnh: vov.vn

Cũng trong chương trình hoạt động tại Algeria, Phu nhân Lê Thị Bích Trân cùng Bộ trưởng Du lịch và Thủ công mỹ nghệ Houria Meddahi đã đến thăm xưởng gốm Djaballah Said và trải nghiệm kỹ thuật làm gốm của Algeria.

Nghề làm gốm ở Algeria có truyền thống rất lâu đời, xuất phát từ các vùng nông thôn. Đây không chỉ là nghề truyền thống mà còn là một phần của di sản văn hóa, hấp dẫn nhiều du khách.

Tại đây, Phu nhân Lê Thị Bích Trân và Bộ trưởng Houria Meddahi cùng trang trí một bức gốm với các họa tiết đậm chất Algeria.

Theo TTXVN