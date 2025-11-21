Algeria dành ưu đãi riêng cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư

Chủ tịch Hạ viện Ibrahim Boughali bày tỏ vui mừng khi Algeria là Đối tác chiến lược đầu tiên của Việt Nam tại châu Phi; Hạ viện Algeria sẵn sàng hỗ trợ, ủng hộ các ý tưởng hợp tác nhằm củng cố quan hệ hai nước, phục vụ lợi ích của nhân dân hai bên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Hạ viện Algeria Ibrahim Boughali. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhất trí với các sáng kiến của Chủ tịch Hạ viện Algeria; mong muốn Hạ viện Algeria ủng hộ hai Chính phủ trong quá trình triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược, trong đó có việc tích cực sớm phê chuẩn các hiệp định đã ký kết. Cho biết sắp tới phía Việt Nam sẽ có các đầu tư vào Algeria để trồng chuối, chè, sản xuất gạo và thủy hải sản…, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hạ viện Algeria ủng hộ, nhất là trong công tác giao mặt bằng, mặt nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị phía Algeria tiếp tục tạo điều kiện cho Tập đoàn Công nghiệp - năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) hoạt động ổn định, hiệu quả tại mỏ Bir Seba. Từ biểu tượng thành công cho hợp tác kinh tế giữa hai nước đó, Thủ tướng đề xuất mở rộng hợp tác giữa hai nước trong khai thác dầu khí, sản xuất, khai thác và chế biến lọc hóa dầu, sản xuất sản phẩm sợi polymer...

Về vấn đề này, Chủ tịch Hạ viện Algeria cho biết, doanh nghiệp Việt Nam bước đầu có sự hiện diện tại Algeria và cơ quan lập pháp Algeria sẵn sàng đóng vai trò hỗ trợ. Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Chủ tịch Hạ viện Algeria khẳng định, các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sẽ được hưởng các ưu đãi riêng biệt; đồng thời đánh giá những dự án kinh tế mà hai bên đã thống nhất là phù hợp với chính sách đa dạng hóa nền kinh tế của Algeria.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Dân tộc (Thượng viện) Algeria Azzouz Nasri.

Sáng 20-11, tại thủ đô Algiers, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân đã thăm Đại lộ Hồ Chí Minh và dự Lễ khánh thành Bia tưởng niệm về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vào chiều 19-11 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune. Với quan hệ Đối tác chiến lược mới được thiết lập, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, hai bên cần sớm xây dựng kế hoạch hành động cụ thể; ưu tiên tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao, các cấp, các bộ, ngành, địa phương. Về kinh tế - thương mại - đầu tư, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Tổng thống Abdelmadjid Tebboune chỉ đạo Quốc hội Algeria sớm phê chuẩn các hiệp định, ủng hộ mở rộng các dự án khai thác chế biến dầu mỏ. Về an ninh lương thực, với thế mạnh của mình, Việt Nam sẵn sàng góp phần bảo đảm an ninh lương thực cho Algeria. Hai bên cũng thúc đẩy hợp tác dệt may, sản xuất tơ sợi; tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh; thúc đẩy hợp tác đào tạo, trao đổi sinh viên, nghiên cứu sinh; đẩy mạnh giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, du lịch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục duy trì truyền thống hợp tác, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, trong đó ủng hộ bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Chiều cùng ngày, tại thủ đô Algiers, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb đã cùng dự Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Algeria; đồng chủ trì cuộc làm việc với các bộ ngành và một số doanh nghiệp hai nước để triển khai các cam kết đã thống nhất.

TTXVN