Phường Tam Bình kiến nghị TPHCM phân bổ nguồn vốn cho nhiều dự án dân sinh

Ngày 21-11, đoàn công tác của TPHCM do đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tam Bình. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tam Bình

Tại buổi làm việc, phường Tam Bình đề xuất TPHCM xem xét, chấp thuận phân bổ nguồn vốn đầu tư đối với 3 dự án xây dựng hạ tầng giao thông kết nối với phường Bình Hòa, gồm: đường dự phóng Nam Khu chế xuất Linh Trung II và đường Vĩnh Phú 32; đường N3 và đường Vĩnh Phú 41; đường N1 và đường Bình Hòa 1… để cải thiện tình hình tắc nghẽn giao thông ngày càng phức tạp hiện nay. Phường cũng đề xuất TPHCM xem xét, chấp thuận phân bổ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 đối với một số dự án xây mới, như: xây mới Trường Mầm non Tam Bình Savico; Trường THCS Tam Bình; Khu điều trị Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức…

Về công tác xây dựng Đảng, Bí thư Đảng ủy phường Tam Bình Nguyễn Trần Phượng Trân thông tin, công tác phát triển Đảng tại phường gặp nhiều khó khăn, nhất là nguồn phát triển, dẫn đến chỉ tiêu phát triển Đảng năm 2025 khó hoàn thành. Đảng ủy phường đề xuất thành phố chuyển giao 2 tổ chức đảng tại Khu chế xuất Linh Trung II và Khu công nghiệp Bình Chiểu để địa phương quản lý, nắm tình hình và phối hợp kịp thời trong xử lý tình huống phát sinh.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Minh cho biết, sau buổi làm việc, đoàn công tác sẽ ban hành kết luận cụ thể từng đề xuất để phường Tam Bình triển khai thực hiện. Trước mắt, đồng chí cơ bản thống nhất với các đề xuất của phường Tam Bình.

Đồng chí Võ Văn Minh phân tích, phường Tam Bình có Khu chế xuất Linh Trung II và Khu công nghiệp Bình Chiểu, với gần 50% dân số của phường là người lao động. Vì vậy, phường cần quan tâm tạo nguồn phát triển Đảng trong công nhân để đảm bảo chỉ tiêu đã đề ra.

Về các dự án đầu tư, theo đồng chí Võ Văn Minh, hiện thẩm quyền của phường lớn, được quyết định đầu tư các dự án thuộc nhóm C. Do đó, phường Tam Bình cần chủ động, năng động, sáng tạo trong cách làm để chuẩn bị quy trình đầu tư, sớm có sản phẩm cụ thể. Bên cạnh đó, phường cũng cần bám sát quy hoạch trong đầu tư và phát triển địa phương. TPHCM có chủ trương biệt phái công chức quản lý trật tự xây dựng và đô thị thuộc Sở Xây dựng về hỗ trợ các phường, đồng chí Võ Văn Minh yêu cầu phường Tam Bình phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng này để đảm bảo trật tự xây dựng trên địa bàn. Song song đó, tập trung hoàn tất các nhiệm vụ, trong đó có các nhiệm vụ liên quan đến dự án đường Vành đai 2 để thành phố khởi công đúng tiến độ.

PHƯƠNG UYÊN