Không đưa vào danh sách ứng cử người có tham vọng quyền lực, tư tưởng cục bộ

Theo hướng dẫn công tác nhân sự ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, không giới thiệu, đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ.

Sáng 21-11, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 (gọi tắt Ủy ban bầu cử) họp phiên thứ hai. Đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, Chủ tịch Ủy ban bầu cử, chủ trì.

Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 họp phiên thứ hai. Thực hiện: VĂN MINH

Cùng dự có các các đồng chí: Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử; Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử.

Phiên họp thứ hai diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 168 phường, xã, đặc khu của TPHCM.

Đồng chí Võ Văn Minh chủ trì phiên họp thứ 2 của Ủy ban bầu cử. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nội dung phiên họp tập trung hướng dẫn kỹ lưỡng, chi tiết các quy trình nghiệp vụ và mốc thời gian, đặc biệt cho các xã, phường, đặc khu, nơi trực tiếp thực hiện các khâu quan trọng nhất của cuộc bầu cử.

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và bầu cử ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức vào ngày 15-3-2026.

Đồng chí Võ Văn Minh phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo hướng dẫn, các trường hợp có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ; đang bị điều tra, thanh tra, kiểm toán, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm sẽ không giới thiệu, đưa vào danh sách ứng cử.

Tương tự, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, mất đoàn kết. Cán bộ có vi phạm khuyết điểm hoặc bị thi hành kỷ luật trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đặc biệt, đối với các chuyên gia đầu ngành về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghiệp công nghệ cao; luật gia giỏi có uy tín, am hiểu sâu về pháp luật quốc tế; doanh nhân xuất sắc, tâm huyết với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân... sẽ được quan tâm, giới thiệu.

Đồng chí Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan xem xét, báo cáo ban thường vụ cấp ủy nơi người ngoài Đảng cư trú, làm việc hoặc ứng cử kết luận về tiêu chuẩn chính trị và chịu trách nhiệm về kết luận của mình.

Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Phạm Thị Thanh Hiền phát biểu

Tại phiên họp, đồng chí Võ Văn Minh đề nghị, cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể từ thành phố đến cơ sở dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử.

Cùng với đó, khẩn trương hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, thành lập các tổ chức bầu cử. Đồng chí lưu ý, tập trung vào chất lượng và cơ cấu đại biểu, các cơ quan, đơn vị thực hiện thật nghiêm túc, đảm bảo lựa chọn được những ứng cử viên thực sự tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Dự kiến bầu 38 ĐBQH và 125 ĐB HĐND TPHCM Theo Nghị quyết 1891 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, số ĐBQH được bầu ở TPHCM là 38 đại biểu và số ĐB HĐND TPHCM được bầu là 125 đại biểu.

