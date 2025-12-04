Quảng Ngãi: Gần 140 cán bộ giúp dân vùng sạt lở dựng nhà mới

Ngày 4-12, UBND xã Măng Ri (tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Chiến dịch Quang Trung”, nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ bị thiệt hại do thiên tai.

Clip UBND xã Măng Ri phát động hưởng ứng "Chiến dịch Quang Trung" để sửa nhà cho người dân vùng thiên tai

Trong các đợt mưa bão vừa qua, xã Măng Ri chịu thiệt hại nặng nề, nhiều nhà dân bị hư hỏng; riêng thôn Chung Tam xảy ra sạt lở núi, đe dọa tính mạng người dân.

Xác định ổn định chỗ ở cho người dân là nhiệm vụ cấp bách, thời gian qua, chính quyền xã đã giúp dân khắc phục tạm thời nhà bị hư hỏng; đồng thời khảo sát, đánh giá các ngôi nhà mất an toàn để đưa vào diện sửa chữa, di dời.

Cán bộ xã Măng Ri ra quân giúp dân dựng lại nhà ở

Qua rà soát, xã xác định cần xây mới nhà cho 2 hộ bị sập ở thôn Lộc Bông và Đăk Prế; sửa chữa 74 nhà hư hỏng; đặc biệt di dời toàn bộ 78 hộ dân thôn Chung Tam ra khỏi vùng sạt lở đến khu tái định cư mới.

Cùng giúp dân vận chuyển gạch

Đối với các hộ di dời và hộ bị sập nhà, ngành chức năng hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ, huy động lực lượng trực tiếp giúp đỡ; các hộ sửa chữa tốc mái được hỗ trợ 2–10 triệu đồng/hộ tùy mức độ.

Những ngày qua, địa phương đã triển khai san gạt mặt bằng để người dân có mặt bằng dựng nhà.

Người dân chung tay tham gia

Tại lễ phát động, hàng trăm cán bộ thuộc lực lượng công an, dân quân, cán bộ thôn, xã cùng người dân vận chuyển gạch đến các vị trí bố trí tái định cư.

Song song đó, nhiều căn nhà cũ được tháo dỡ, di dời lên nơi ở mới, sẵn sàng chờ dựng thành nhà mới.

Những nhát cuốc đầu tiên được xã triển khai, đặt nền móng xây dựng những căn nhà kiên cố

Ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri, cho biết, hưởng ứng lời phát động của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng lại nhà cho dân vùng thiên tai, xã đã huy động gần 140 cán bộ thuộc công an, dân quân, lực lượng thôn và kỹ thuật tham gia hỗ trợ người dân di dời, dựng nhà.

Xã tin tưởng với sự vào cuộc quyết liệt, người dân sẽ có nhà mới trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đón tết sum vầy tại nơi ở mới.

Những ngôi nhà cũ được tháo dỡ, đưa đến vị trí tái định cư

Khu vực bố trí tái định cư cho thôn Đăk Chum bằng phẳng, gần đường

Ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri phát biểu tại lễ phát động, giao nhiệm vụ cho 140 cán bộ cùng giúp dân dựng nhà trước tết

Người dân tham gia lễ phát động

Niềm vui của người dân thuộc diện di dời

