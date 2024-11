Chợ đầu mối Bình Điền: Đảm bảo hàng hóa mùa tết

Chuẩn bị phục vụ cho mùa mua sắm tết của người dân TPHCM, chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền đã lên kế hoạch tăng nguồn hàng, đồng thời quản lý chặt vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thế mạnh của chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền là thủy, hải sản

Tăng lượng hàng, giữ giá ổn định

Nắm bắt nhu cầu các loại thực phẩm như thịt, cá, rau củ quả… tăng cao dịp tết, chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền (chợ Bình Điền) đã lên phương án nhập hàng từ cuối quý 3-2024. Theo đó, Công ty Quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền đã triển khai kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng với các tiểu thương, thương lái, trang trại nuôi trồng ở các tỉnh, thành... Do đó, nguồn hàng cung cấp cho những ngày tết được đảm bảo.

Theo Sở Công thương TPHCM, chợ Bình Điền là nơi tiêu thụ sản lượng lớn nông sản của vùng ĐBSCL và một số tỉnh miền Trung. Chợ đang hoạt động kinh doanh trên diện tích hơn 30ha (giai đoạn 1) và sắp tới, giai đoạn 2 sẽ đưa vào hoạt động kinh doanh thêm 30ha. Chợ cũng đang có 7 nhà lồng chuyên kinh doanh nông sản thực phẩm với hơn 1.800 tiểu thương.

Sản phẩm thế mạnh của chợ Bình Điền là thủy, hải sản. Vào những ngày thường, tổng sản lượng hàng hóa nhập chợ bình quân 2.500 tấn/ngày với giá trị luân chuyển hàng hóa bình quân đạt 120 tỷ đồng/ ngày. Trong đó, ngành hàng thủy sản đạt 1.200 tấn, nông sản 1.000 tấn và súc sản khoảng 300 tấn/ngày.

Kinh nghiệm từ mùa Tết Nguyên đán 2024, đại diện Công ty Quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền, cho biết, dự kiến trong tuần cận tết, sản lượng hàng hóa nhập chợ có thể tăng bình quân mức 20-35% so với ngày thường, đặc biệt trong những ngày cao điểm (dự kiến từ 26-27 tháng Chạp), sản lượng có thể tăng từ 40-60%, đạt khoảng 3.200 đến 4.000 tấn/ngày. Từ đêm 27 tháng Chạp, lượng hàng hóa nhập chợ bắt đầu giảm dần, đến đêm 28 tháng Chạp, sản lượng giảm xuống rất thấp chỉ bằng 50-60% so với bình thường.

Do vậy, chuẩn bị cho Tết Ất Tỵ 2025, đơn vị cũng đã có phương án cụ thể để lượng hàng hóa được lưu thông tốt, tránh ùn ứ và kiểm soát kỹ lưỡng để các đối tượng xấu không trộn lẫn hàng kém chất lượng để tiêu thụ.

Tăng cường giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm

Theo đánh giá của Sở An toàn thực phẩm TPHCM, chợ đầu mối hiện là “xương sống” trong lưu thông cung ứng hàng hóa cho người dân TPHCM. Do vậy, việc đảm bảo vệ sinh thực phẩm ngay tại nguồn là rất quan trọng để các điểm nhập về như chợ lẻ, bếp ăn tập thể… cũng sẽ an toàn hơn

Liên quan vấn đề an toàn thực phẩm tại chợ Bình Điền, ông Lâm Quốc Thanh, Tổng giám đốc Tổng công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (SATRA) - đơn vị chủ quản chợ Bình Điền, cho biết, một trong những yếu tố được đề cao hàng đầu ở chợ là chất lượng sản phẩm luôn đảm bảo và ổn định. “Hàng hóa vào chợ luôn được kiểm định chất lượng cũng như nguồn gốc rõ ràng. Đặc biệt, giá thành sản phẩm luôn bình ổn, không có tình trạng “chặt chém”, ông Thanh khẳng định. Để làm được điều này, ông Lâm Quốc Thanh cho biết, SATRA đã phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TPHCM thiết lập trạm kiểm soát chất lượng, tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm cho hàng hóa đến và đi ngay tại chợ Bình Điền. Thực tế này giúp việc kiểm soát chất lượng hàng hóa và tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm mang tính chất thường trực, tránh tình trạng kiểm tra theo định kỳ. Chẳng hạn với thịt heo, hiện nguồn thịt heo nhập về chợ Bình Điền đều được gắn vòng truy xuất nguồn gốc với mã QR, có dấu mộc của Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM. Đây là yêu cầu bắt buộc với nguồn thịt gia súc, gia cầm.

Công ty Quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền cũng đang tiến hành thực hiện đề án truy xuất nguồn gốc cả trên rau củ và hải sản. Cùng với đó, thông qua lực lượng kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm thường trực, các tiểu thương, doanh nghiệp buôn bán tại chợ được hỗ trợ hướng dẫn thực hành tốt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm khi đưa hàng vào và ra khỏi chợ, cung ứng cho người dân trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận. “Công tác kiểm tra nguồn gốc hàng hóa, vệ sinh môi trường được các đơn vị thực hiện thường xuyên. Đồng thời, các tiểu thương luôn được nhắc nhở tuyệt đối không sử dụng các hóa chất, chất bảo quản... trên trái cây, rau củ quả. Chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo Công ty Quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền đẩy mạnh tuyên truyền công tác kiểm tra, kiểm soát; đảm bảo hoạt động kinh doanh tại chợ thực hiện nghiêm túc quy định về niêm yết giá, hàng hóa kinh doanh có nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo an toàn thực phẩm”, ông Lâm Quốc Thanh chia sẻ.

Đầu tháng 10-2024, Đoàn kiểm tra của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã tiến hành kiểm tra tại chợ Bình Điền. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đăng Phú, Phó giám đốc Công ty Quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền, cho biết, trong nửa đầu năm 2024, việc kiểm soát an toàn thực phẩm tại chợ Bình Điền được thực hiện với sự hỗ trợ của Sở An toàn thực phẩm TPHCM, tập trung vào những mặt hàng có nguy cơ cao bằng hình thức kiểm soát định kỳ và ngẫu nhiên. Qua công tác kiểm tra, giám sát, ghi nhận tất cả các sạp hàng được kiểm tra đều có hồ sơ truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng ngày, ghi tên sản phẩm, nguồn gốc, số lượng, tên và số điện thoại người cung cấp…

MỸ CHÂU