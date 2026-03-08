Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội 324 đường Lý Thường Kiệt thông tin về thời gian nộp hồ sơ

Công ty Cổ phần Đức Mạnh là chủ đầu tư Dự án nhà ở xã hội tại số 324 đường Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TPHCM vừa có thông tin về việc tiếp nhận đơn đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội tại dự án.

Dự án nhà ở xã hội ở 324 đường Lý Thường Kiệt. Ảnh: THANH HIỀN

Theo đại diện Công ty Cổ phần Đức Mạnh, căn cứ theo quy định tại điều 34 Nghị định 54/2026 được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 100/2024, chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp thông tin để Sở Xây dựng công bố công khai thông tin dự án.

Theo đó, quá trình triển khai dự án nhà ở xã hội sẽ có hai giai đoạn. Giai đoạn một là công bố thông tin dự án. Sau khi khởi công dự án, chủ đầu tư phải công khai các thông tin cơ bản của dự án để người dân biết; theo dõi, giám sát; chuẩn bị hồ sơ đăng ký mua. Người dân có thể nộp đơn đăng ký (nếu muốn) để chủ đầu tư biết nhu cầu nhằm chuẩn bị phương án triển khai trong bước tiếp theo (chưa phải là hồ sơ để giải quyết việc mua nhà ở xã hội). Hiện nay, dự án đang ở giai đoạn công bố thông tin theo quy định như trên, chưa phải là giai đoạn tiếp nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội.

Giai đoạn hai là công bố thời điểm tiếp nhận hồ sơ mua nhà. Theo quy định, trước khi bán nhà ở xã hội, chủ đầu tư phải báo cáo và để Sở Xây dựng công bố công khai các nội dung như: thời điểm bắt đầu nhận hồ sơ; thời điểm kết thúc nhận hồ sơ; số lượng căn hộ bán; diện tích và giá bán. Chỉ sau khi có thông báo này, người dân mới chính thức nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội. Hiện nay, dự án chưa thực hiện tới giai đoạn này.

Như vậy, sau khi Sở Xây dựng công khai các thông tin trên thì 30 ngày sau, chủ đầu tư mới được tiếp nhận hồ sơ (thời gian này người dân sẽ chuẩn bị hồ sơ theo biểu mẫu quy định). Công ty cam kết đến thời điểm hiện nay chưa nhận bất kỳ hồ sơ, đơn đăng ký mua nhà ở xã hội nào tại dự án.

Trước đó, Sở Xây dựng cho biết đã nhận được phản ánh về việc người dân chưa thể nộp hồ sơ đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội của dự án số 324 đường Lý Thường Kiệt. Sở đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương tổ chức tiếp nhận hồ sơ nhằm bảo đảm quyền lợi cho người dân.

THANH HIỀN