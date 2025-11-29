Chủ động lên phương án sơ tán du khách để phòng tránh, ứng phó bão số 15

Trước diễn biến phức tạp của bão số 15 và nguy cơ mưa lớn, sạt lở, lũ quét, Bộ VH-TT-DL có văn bản gửi Giám đốc các Sở VH-TT-DL, Sở VH-TT, Sở DL các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng về việc chủ động phòng tránh, ứng phó bão số 15.

Bộ VH-TT-DL yêu cầu các sở địa phương bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức theo dõi, cập nhật tình hình, diễn biến của bão thường xuyên bảo đảm an toàn trong hoạt động du lịch, chuẩn bị các phương án di dời, sơ tán người dân, khách du lịch đến nơi an toàn, nhất là trên các đảo, ven biển. Đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương rà soát, kiểm đếm, sắp xếp, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển về nơi neo đậu an toàn, không để xảy ra chìm đắm tại nơi tránh trú.

Bên cạnh đó, rà soát, kiểm tra các công trình, thiết chế văn hóa, thể thao, các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, khu, điểm du lịch trên địa bàn còn bị ảnh hưởng từ đợt mưa lũ vừa qua, khẩn trương triển khai ngay các biện pháp bảo vệ, gia cố kịp thời, di dời các tài liệu, hiện vật đến nơi an toàn trong trường hợp cần thiết. Chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình và thông tin cơ sở cập nhật, đưa tin thường xuyên về tình hình, diễn biến của bão, mưa lũ, lũ lụt, sạt lở đất để người dân, khách du lịch nắm rõ tình hình.

Chủ động phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương hỗ trợ cho người dân, khách du lịch ứng phó với bão kịp thời và hiệu quả trên tinh thần “sớm nhất, chủ động nhất”.

VĨNH XUÂN