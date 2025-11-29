Airbus yêu cầu thay thiết bị, nhiều chuyến bay có thể bị ảnh hưởng

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, nhiều chuyến bay có thể bị ảnh hưởng khai thác do nhà sản xuất máy bay Airbus yêu cầu thay thế thiết bị khẩn cấp.

Hoạt động tại sân bay quốc tế Đà Nẵng (ảnh minh họa)

Theo Cục Hàng không Việt Nam, nhà sản xuất máy bay Airbus vừa gửi điện cảnh báo khẩn, đồng thời, Cơ quan An toàn hàng không châu Âu cũng yêu cầu các hãng hàng không trên toàn thế giới đang khai thác các dòng máy bay A319, A320, A321 phải thực hiện thay thế thiết bị hoặc cập nhật phần mềm điều khiển độ cao và hướng bay. Hiệu lực thực hiện là trước chuyến bay đầu tiên từ thời điểm 6 giờ 59 phút ngày 30-11, giờ Việt Nam).

Ngay sau khi nhận được yêu cầu, Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức cuộc họp khẩn với các hãng hàng không Việt Nam để triển khai thực hiện.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng cho biết, đây là tình huống bất khả kháng. Các hãng hàng không Việt Nam cần tổ chức thực hiện ngay và tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của nhà sản xuất và Cơ quan An toàn hàng không châu Âu.

Bên cạnh đó, các hãng cần rà soát kế hoạch khai thác, điều chỉnh lịch bay phù hợp, hạn chế tối đa tác động đến hành khách; thông báo kịp thời cho hành khách về việc thay đổi lịch bay; hỗ trợ hành khách trong việc thay đổi hành trình do việc hủy chuyến, thay đổi giờ bay như: không thu phí đổi chuyến, hoàn vé, bố trí chuyến bay gần nhất…

Theo báo cáo của các hãng hàng không Việt Nam, số lượng máy bay bị ảnh hưởng là 81/169 máy bay A320/A321. Do đó, trong những ngày tới, một số chuyến bay sẽ phải thay đổi lịch khai thác. Các hãng đang rà soát kế hoạch khai thác đặc biệt, điều chỉnh lịch bay trong các ngày 30-11 và 1-12, kịp thời thông tin cho hành khách và hạn chế tối đa hủy chuyến.

Các hãng hàng không cũng cho biết đang rà soát, sẵn sàng vật tư, phụ tùng, phần mềm, nhân lực để triển khai ngay và đặt mục tiêu hoàn thành sớm nhất các nội dung theo yêu cầu của nhà sản xuất và Cơ quan An toàn hàng không châu Âu.

* Cũng trong sáng 29-11, Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines cho biết, đã nhận được yêu cầu và hướng dẫn từ nhà sản xuất máy bay Airbus và Cục Hàng không Việt Nam về việc cập nhật phần mềm đối với các máy bay Airbus A320 và A321. Vietnam Airlines đã khẩn trương kiểm tra và triển khai kế hoạch cập nhật tại các cơ sở kỹ thuật ở các sân bay Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất. Hãng hiện có đầy đủ công cụ, hướng dẫn và phần mềm cập nhật do Airbus cung cấp; công tác đã được tiến hành ngay từ đêm và rạng sáng 29-11. Thời gian thực hiện dự kiến trung bình khoảng một giờ cho mỗi máy bay, hoàn thành toàn bộ việc cập nhật trước thời hạn 6 giờ 59 phút ngày 30-11. Vietnam Airlines khẳng định, hoạt động khai thác của Vietnam Airlines Group trong ngày 29-11 và từ ngày 30-11 diễn ra bình thường và không bị ảnh hưởng. * Rạng sáng 29-11, hãng hàng không Bamboo Airways cũng đã khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ đội bay. Kết quả, tất cả các máy bay A320/A321 hiện Bamboo Airways đang khai thác không nằm trong số các máy bay bị ảnh hưởng bởi yêu cầu thay thế thiết bị khẩn cấp của nhà sản xuất. Do đó, các chuyến bay của hãng vẫn diễn ra bình thường theo kế hoạch.

BÍCH QUYÊN