Chủ động thông tin, không để tin giả dẫn dắt dư luận

Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Thành ủy TPHCM vừa có văn bản gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, các tổ chức chính trị – xã hội, sở – ban – ngành và cơ quan báo chí về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, trước yêu cầu cấp thiết trong tình hình hiện nay.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị cần tăng cường tuyên truyền sâu rộng Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng, Luật Cơ yếu và các quy định liên quan do Thủ tướng Chính phủ ban hành; đồng thời thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy về bảo vệ chính trị nội bộ.

Trong công tác này, cần làm rõ tầm quan trọng của việc giữ bí mật nhà nước gắn với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là trong quản lý, phát ngôn, cung cấp thông tin, đăng tải trên báo chí, mạng xã hội và trong giao tiếp công vụ...

Các cơ quan, địa phương được yêu cầu đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, giúp đội ngũ cán bộ và nhân dân nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng không gian mạng để chống phá Đảng, Nhà nước. Đồng thời, phải nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng đến uy tín tổ chức, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Sở VH-TT được giao nhiệm vụ tăng cường quản lý báo chí, xuất bản, quảng cáo, truyền thông, nhất là trên không gian mạng, bảo đảm tuân thủ pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, an toàn thông tin và an ninh mạng.

Công an TPHCM tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức phường Tam Thắng

Đối với các cơ quan báo chí TPHCM, Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Thành ủy yêu cầu thực hiện nghiêm quy định của Đảng, nhà nước về hoạt động báo chí, xuất bản và bảo vệ bí mật nhà nước; tuân thủ chặt chẽ quy trình biên tập, kiểm soát nội dung trước khi đăng tải, phát hành; chủ động tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; nêu gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cơ quan, đơn vị và an ninh chính trị.

VĂN ANH