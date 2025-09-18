Vừa bảo vệ thông tin bí mật nhà nước, vừa bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội

Trung tướng Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh, dự án luật vừa phải bảo vệ thông tin bí mật nhà nước, vừa bảo đảm yêu cầu chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Trung tướng Nguyễn Minh Đức phát biểu kết luận phiên họp

Chiều 18-9, tại trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại tiến hành thẩm tra sơ bộ dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi). Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Trung tướng Nguyễn Minh Đức chủ trì phiên họp

Theo tờ trình dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi), dự thảo luật giữ nguyên 7 điều (quy định về phạm vi điều chỉnh; nguyên tắc bảo vệ bí mật nhà nước; hợp tác quốc tế về bảo vệ bí mật nhà nước; kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ bảo vệ bí mật nhà nước; thống kê, lưu giữ, bảo quản tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; vận chuyển, giao nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước) và sửa đổi, bổ sung 21 điều.

Trong đó, dự thảo luật bãi bỏ thủ tục hành chính nội bộ trong cơ quan, tổ chức liên quan đến ủy quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; thủ tục xin phép mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ phục vụ công tác trong nước; thủ tục thành lập hội đồng giải mật đối với trường hợp sử dụng bí mật nhà nước của cơ quan, tổ chức khác mà bí mật nhà nước đó đã được cơ quan, tổ chức xác định giải mật; bãi bỏ quy định bắt buộc xây dựng nội quy bảo vệ bí mật nhà nước đối với cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý sử dụng bí mật nhà nước.

Quang cảnh phiên họp Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại chiều 18-9

Tham gia ý kiến về dự luật tại phiên họp, các đại biểu bày tỏ thống nhất với việc bổ sung thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước cho cấp phó của người đứng đầu tổ chức tại cơ quan có tổ chức đảng; bỏ quy định ủy quyền bằng văn bản nhằm giảm bớt thủ tục hành chính trong nội bộ cơ quan, tổ chức; bổ sung quy định về thẩm quyền sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước cho chính quyền cấp xã để phù hợp với việc vận hành bộ máy quản lý nhà nước theo mô hình chính quyền 2 cấp. Tuy nhiên, một số ý kiến lo ngại việc dự thảo luật chưa quy định rõ trình tự, thủ tục sao, chụp tại cấp xã; đề nghị bổ sung quy định Chính phủ hướng dẫn trình tự sao, chụp tại cấp xã, tránh lạm dụng khi thực hiện.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Nguyễn Minh Đức đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát các luật liên quan, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Ông Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh, dự án luật vừa phải bảo đảm mục tiêu quan trọng nhất là bảo vệ thông tin bí mật nhà nước trên các lĩnh vực, với các cấp độ khác nhau từ trung ương đến địa phương, vừa bảo đảm yêu cầu chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

ANH PHƯƠNG