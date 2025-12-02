Chủ tịch DICERA đứng top 30 doanh nhân tiêu biểu giải thưởng “Sao Đỏ năm 2025”

Ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP DICERA Holdings, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TPHCM vinh dự đứng trong top 30 doanh nhân tiêu biểu được vinh danh tại “Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025”. Đây là giải thưởng cao quý do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao tặng và là lần thứ 3 ông Lê Đình Thắng nhận được giải thưởng này.

Năm 2004, sau khi chuyển sang mô hình công ty cổ phần, với vai trò là Chủ tịch HĐQT, ông Lê Đình Thắng từng bước cải tổ và hoàn thiện bộ máy tổ chức điều hành doanh nghiệp, đổi mới tư duy trong quản lý, xây dựng chiến lược phát triển công ty.

Đặc biệt, từ tháng 1-2007 đến nay, với vai trò chủ chốt, ông đã cùng ban lãnh đạo công ty điều hành và dẫn dắt đưa công ty không ngừng lớn mạnh cả về quy mô và vốn chủ sở hữu. Từ vốn điều lệ 5 tỷ đồng năm 2005, đến nay vốn điều lệ của DICERA Holdings đã đạt 1.000 tỷ đồng, tăng 200 lần so với thời điểm cổ phần hóa. Công ty Cổ phần DICERA Holdings hiện nay đã trở thành một đơn vị xây lắp và đầu tư bất động sản có thương hiệu mạnh, thực hiện nhiều dự án lớn tại TPHCM và các tỉnh phía Nam. Các dự án sau khi hoàn thành đều đảm bảo chất lượng, đạt hiệu quả kinh tế cao khi đưa vào sử dụng.

Với sứ mệnh đầu tư và xây dựng những công trình có kiến trúc độc đáo, sang trọng, chất lượng và tiện ích, góp phần làm cho đất nước thêm tươi đẹp, phồn vinh, ông Lê Đình Thắng đã cùng cộng sự xây dựng những mục tiêu dài hạn: Kinh doanh phải luôn giữ chữ tín và đặt mục tiêu Công ty Cổ phần DICERA Holdings phải phát triển bền vững; Công ty là mái nhà chung của toàn thể cán bộ nhân viên, ở đó mọi người chung trách nhiệm và chung thụ hưởng, công bằng, hài hoà giữa lãnh đạo công ty - người lao động và cả xã hội...

Nhiều năm qua, ông Lê Đình Thắng đã cùng ban lãnh đạo công ty xây dựng tầm nhìn đến năm 2030 trở thành doanh nghiệp top 10 trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng ở khu vực phía Nam.

Ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP DICERA Holdings - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TPHCM đón nhận danh hiệu top 30 doanh nhân tiêu biểu “Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025”

Để doanh nghiệp luôn đứng vững và phát triển trong thời kỳ hội nhập quốc tế, Công ty Cổ phần DICERA Holdings thường xuyên cập nhật và nghiên cứu đầu tư mới thiết bị công nghệ tiên tiến và áp dụng các tiến bộ khoa học vào trong thi công. Ngoài ra, DICERA Holdings luôn tìm hiểu nghiên cứu các ứng dụng mới nhằm tăng chất lượng và hạ giá thành sản phẩm tạo sức cạnh tranh với các DN khác; ứng dụng chu trình quản lý chuẩn mực PDCA trong toàn DN và các đơn vị thành viên.

Bên cạnh công tác sản xuất kinh doanh, hoạt động về từ thiện cũng được ông Lê Đình Thắng và công ty quan tâm, thường xuyên thực hiện như: Hỗ trợ chi phí hàng tháng cho con em của người lao động đã mất có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tài trợ Quỹ học bổng cho trẻ em nghèo; mua thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; xây nhà cho người nghèo; ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại thiên tai, bão lũ...

Với những đóng góp của cá nhân và công ty, ông Lê Đình Thắng đã nhận được nhiều giải thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2024) của Chủ tịch nước; Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Doanh nhân trẻ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2019 - 2022 của Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (năm 2023); Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình An sinh xã hội của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (năm 2023)...

Dự án Vung Tau Centre Point - Phường Tam Thắng, TPHCM được phát triển bởi Công ty CP DICERA Holdings

QUANG VŨ