Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ: Ưu tiên đào tạo, phát triển nguồn nhân lực số

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cùng các đại biểu dự phiên giải trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Minh bạch hóa hoạt động của chính quyền

Sáng 15-11, HĐND TPHCM tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND TPHCM về đẩy mạnh chuyển đổi số phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM nhấn mạnh, chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ chiến lược và cấp thiết, giúp nâng cao hiệu quả quản lý, minh bạch hóa hoạt động của chính quyền, tạo ra động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đồng chí, TPHCM đã và đang nỗ lực triển khai chương trình chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực, từ xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số đến xây dựng xã hội số. Đến nay, những kết quả tích cực mà thành phố đạt được như: nền tảng tích hợp dữ liệu dùng chung, hệ thống giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, các ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông, y tế, giáo dục đã góp phần cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của người dân và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu kết luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tuy nhiên, công tác chuyển đổi số của thành phố còn một số tồn tại và thách thức lớn như: việc triển khai một số dự án ứng dụng công nghệ thông tin còn chậm do quy trình thực hiện phức tạp và kéo dài; công tác kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu liên thông, đồng bộ.

Bên cạnh đó, nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực công nghệ số vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển nhanh và mạnh mẽ của thành phố. Một số lĩnh vực như bảo mật thông tin, quản lý tài nguyên, môi trường và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong triển khai.

Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị UBND TPHCM khẩn trương triển khai các giải pháp, đặc biệt tập trung giải quyết những khó khăn về quy trình, thủ tục và nguồn lực chuyển đổi số. Tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành để đồng bộ hóa và tối ưu hóa việc kết nối, chia sẻ dữ liệu. Đồng thời ưu tiên đào tạo, phát triển nguồn nhân lực số, tập trung vào nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức, cũng như tăng cường hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Phạm Thành Kiên phát biểu tại phiên giải trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí đề nghị các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ AI, IoT trong các lĩnh vực trọng yếu như quản lý môi trường, giao thông, y tế, giáo dục và an ninh trật tự. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong cộng đồng, khuyến khích người dân và doanh nghiệp tích cực tham gia vào quá trình số hóa.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh, HĐND TPHCM tiếp tục giám sát chặt chẽ việc triển khai các chương trình chuyển đổi số, đảm bảo các mục tiêu đặt ra được thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả.

Thu hút nhân lực công nghệ thông tin

Phát biểu tại phiên giải trình, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy cho hay, chương trình chuyển đổi số được TPHCM triển khai nhiều năm qua, riêng năm 2024 thành phố đầu tư nhiều hơn. TPHCM cũng là một trong những địa phương đi đầu về thu thập, quản lý dữ liệu dân cư. Đến nay, thành phố đã cấp hơn 12 triệu CCCD gắn chip, chính thức vận hành sổ sức khỏe điện tử, cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID…

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy phát biểu tại phiên giải trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy cho biết những kết quả trên là nỗ lực rất lớn của TPHCM trong chuyển đổi số. Bên cạnh đó, UBND TPHCM cũng đẩy mạnh tuyên truyền và hướng dẫn người dân cập nhật thông tin về chuyển đổi số; đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về chuyển đổi số…

Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhìn nhận thực tế hiện nay thành phố đang gặp khó khăn trong thu hút nguồn nhân lực về công nghệ thông tin. HĐND TPHCM đã ban hành nghị quyết để tạo điều kiện thu hút nguồn nhân lực này đến với khu vực công nhưng kết quả chưa như mong đợi. Theo đồng chí, nhân lực công nghệ thông tin ở cấp thành phố, sở, ngành, quận huyện tương đối đảm bảo, nhưng ở cấp xã là kiêm nhiệm nên ảnh hưởng chất lượng chuyên môn.

Theo đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, hiện có nhiều nguồn đào tạo về công nghệ thông tin, nhu cầu nguồn nhân lực này ở khu vực tư cũng rất lớn nên có sự cạnh tranh với khu vực công. Trong khi đó, thu nhập của nguồn lực này cũng tương đương với của công chức, viên chức nên khu vực công khó cạnh tranh. Hiện UBND TPHCM đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu chính sách để thu hút nhân lực.

Đại biểu HĐND TPHCM đặt câu hỏi tại phiên giải trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại phiên giải trình, đại biểu (ĐB) HĐND TPHCM đặt nhiều câu hỏi liên quan đến công tác đào tạo nhân lực chuyển đổi số; an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dân…

ĐB Phạm Đăng Khoa, Trưởng Phòng GD-ĐT quận 3 đề nghị UBND TPHCM thông tin thêm về công tác giải ngân các dự án chuyển đổi số; những khó khăn, thuận lợi trong triển khai hai dịch vụ an sinh xã hội là giáo dục thông minh và y tế thông minh.

ĐB mong muốn UBND TPHCM đẩy mạnh quản lý, làm sạch môi trường mạng, đảm bảo an ninh, thông tin mạng, quyền lợi người dân. Đồng thời, quan tâm đầu tư kinh phí thành lập thư viện số, thành lập trung tâm học tập cộng đồng trực tuyến cho người dân. Đầu tư mạnh mẽ hơn cho khu vực trường học bởi đây là nơi đào tạo những công dân số, có tư duy số, tư duy máy tính, hiểu rõ về an ninh an toàn trên môi trường số…

ĐB Phạm Đăng Khoa đặt câu hỏi tại phiên giải trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Giám đốc Sở TT-TT TPHCM Lâm Đình Thắng cho biết, chương trình chuyển đổi số đã có những kết quả đáng kể, xếp hạng đánh giá chỉ số chuyển đổi số (DTI) của TPHCM liên tục nằm trong nhóm 5 tỉnh, thành phố ở thứ hạng cao. Đặc biệt, TPHCM là đơn vị duy nhất trong cả nước được vinh dự nhận giải thưởng ASOCIO tại Hàn Quốc dành cho hạng mục chính quyền số xuất sắc năm 2023.

TPHCM đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng chuyển đổi số cho người dân. Trong đó, phối hợp Bộ TT-TT hướng dẫn đào tạo, nâng cao nhận thức cho người dân thông qua Tổ công nghệ số cộng đồng, thực hiện tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, vận động người dân tham gia sử dụng các dịch vụ, tiện ích số của thành phố tại UBND các địa phương với 2.620 Tổ công nghệ số cộng đồng (11.059 thành viên).

Bên cạnh đó, TPHCM đã tổ chức triển khai tập trung các ứng dụng của các sở, ngành, quận, huyện trên 1.000 máy chủ tại Trung tâm dữ liệu thành phố và tăng cường an toàn an ninh thông tin cho các hệ thống này. Hạ tầng mạng đô thị băng thông rộng thành phố (MetroNet) với hơn 800 điểm kết nối.

Giám đốc Sở TT-TT Lâm Đình Thắng phát biểu tại phiên giải trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hạ tầng cáp quang băng rộng đã được triển khai đến cấp xã, đảm bảo 100% xã, phường trên địa bàn TPHCM có mạng lưới và dịch vụ truy cập Internet băng rộng. 100% hạ tầng trạm thông tin di động 3G, 4G đã được phủ khắp thành phố. Hạ tầng di động 3G, 4G cũng đã được phủ khắp thành phố, đảm bảo không có vùng lõm sóng hoặc chưa đảm bảo chất lượng đến cấp xã, khu phố, ấp.

TPHCM đã triển khai hệ thống tích hợp và chia sẻ dữ liệu (Data Integration Platform – DIP), hệ thống tích hợp lưu trữ và chia sẻ dữ liệu phi cấu trúc (File Storage Platform – FSP) nhằm tích hợp tự động các cơ sở dữ liệu (CSDL) từ các hệ thống khác nhau về Kho dữ liệu dùng chung của thành phố.

Trả lời câu hỏi về công tác đảm bảo an toàn thông tin cho người dân, Thượng tá Lê Minh Hiếu, Trưởng Phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu (PH04), Công an TPHCM cho biết, cơ quan chức năng hiện có nhiều phương án để bảo mật thông tin, kịp thời phát hiện quá trình xâm nhập, đánh cắp dữ liệu. Công an TPHCM cũng thường xuyên, liên tục rà quét các nguy cơ để đảm bảo an toàn thông tin. Thượng tá Lê Minh Hiếu trả lời tại phiên giải trình. Ảnh: VIỆT DŨNG Thông tin thêm về bảo mật thông tin, Thượng tá Lê Minh Hiếu cho biết, khi người dân kết nối với bên ngoài đã vô tình đã làm lộ, lọt thông tin cá nhân như họ tên, số điện thoại, địa chỉ… để tham gia khuyến mãi, rút thăm trúng thưởng. Đây là một dạng lộ lọt thông tin cá nhân ra bên ngoài. Công an TPHCM liên tục cảnh báo đến người dân thông qua các phương tiện thông tin, thực hiện các clip phát trên nền tảng youtube để người dân nắm, có sự cảnh giác với tình trạng lừa đảo qua mạng đang rất phổ biến hiện nay. Đặc biệt, các đối tượng nhắm đến nhóm người cao tuổi bởi điều kiện tiếp cận thông tin còn hạn chế so với người trẻ tuổi, thanh niên. Do đó, mỗi gia đình, mọi người cần thực hiện tuyên truyền miệng để mọi người tiếp cận thông tin chính thống, có thêm kênh thông tin để không bị lừa đảo.

NGÔ BÌNH