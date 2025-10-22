Kinh tế

Chuyển động kinh tế & Đời sống 24H

Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa nhận danh hiệu “Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Bông hồng vàng năm 2025

Ngày 22-10-2025 tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ trao tặng Danh hiệu “Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Bông hồng vàng năm 2025”, nhằm tôn vinh những nữ doanh nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Tại buổi lễ, Bà Trịnh Thị Hồng Vân – Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa vinh dự nhận danh hiệu “Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Bông hồng vàng năm 2025.

IMG_0230.jpeg

Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho bản lĩnh, trí tuệ và tâm huyết của nữ lãnh đạo đã có nhiều đóng góp trong công tác điều hành, phát triển thương hiệu Quốc gia Yến sào Khánh Hòa vươn tầm Quốc tế. Và là niềm vinh dự cá nhân, cũng là niềm tự hào chung của tập thể Yến sào Khánh Hòa, minh chứng cho những giá trị bền vững mà đội ngũ nữ lãnh đạo và CBCNLĐ công ty đã và đang xây dựng trong suốt chặng đường 35 năm phát triển.

K.H

Từ khóa

Bông hồng vàng 2025 Nữ doanh nhân tiêu biểu 2025 Trinh Thị Hồng Vân Công ty Yến sào Khánh Hoà YSKH

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn