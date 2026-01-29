Chính trị

Đối ngoại

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa

SGGPO

Sáng 29-1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa.

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa duyệt đội danh dự. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong tiếng nhạc chào mừng, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa tiến lên bục danh dự. Sau khi nghe Quốc thiều Việt Nam và Liên minh châu Âu, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa rời bục, bước tới cúi chào quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường đón chính thức Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa. Ảnh: QUANG PHÚC

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đã đến thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam vào ngày 28 và 29-1.

Quang cảnh hội đàm giữa hai bên. Ảnh: QUANG PHÚC

Sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa có cuộc gặp hẹp trước khi tiến hành hội đàm, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai bên thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới. Hai nhà lãnh đạo sẽ gặp gỡ báo chí để thông báo về kết quả hội đàm.

BÍCH QUYÊN

Từ khóa

António Costa Lương Cường Quân kỳ Quốc thiều Cúi chào Tươi thắm Đội danh dự Bước tới Chủ tịch nước Thăm chính thức EU

