Chủ tịch nước Lương Cường dự phiên họp cấp cao kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc

Sáng 22-9 giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Việt Nam), tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), Chủ tịch nước Lương Cường đã tham dự phiên họp cấp cao kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc.

Theo lịch trình, Chủ tịch nước sẽ có các bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 và sự kiện cấp cao toàn cầu đặc biệt về hành động khí hậu. Qua đó truyền tải thông điệp khẳng định vai trò của Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của Liên hợp quốc, chủ động tham gia, đóng góp tích cực, thực chất vào các hoạt động và ưu tiên lớn của Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế.

Chủ tịch nước cũng sẽ có các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc song phương với lãnh đạo các tổ chức quốc tế và các nước tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Chủ tịch nước Lương Cường và thành viên đoàn Việt Nam tham dự phiên họp. Ảnh: TTXVN

Sau gần 50 năm, quan hệ Việt Nam - Liên hợp quốc tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, không ngừng được củng cố và tăng cường. Tham gia vào Liên hợp quốc, Việt Nam cũng đã ghi những dấu ấn sâu đậm là một thành viên ngày càng chủ động, tích cực, đóng góp ngày càng thực chất, sâu rộng cả về ý tưởng, con người, nguồn lực trên tất cả các lĩnh vực hoạt động trụ cột của Liên hợp quốc về gìn giữ hòa bình, an ninh và hợp tác phát triển.

Việc Chủ tịch nước Lương Cường tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 tiếp tục khẳng định những đóng góp của Việt Nam đối với tổ chức đa phương lớn nhất thế giới, đồng thời cho thấy sự chủ động, tích cực của Việt Nam trong tham gia giải quyết các vấn đề khu vực và thế giới.

Ngoài tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80, Chủ tịch nước sẽ có các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Sau 30 năm bình thường hóa quan hệ và 2 năm kể từ khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục phát triển sâu rộng, duy trì đà quan hệ tích cực và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, tăng chất chiến lược trong hợp tác giữa hai bên trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh.

Chủ tịch nước Lương Cường chứng kiến Lễ bàn giao máy bay Boeing 737-8 đầu tiên giữa Tập đoàn Boeing và Hãng hàng không Vietjet Air. Ảnh: TTXVN

Trên cơ sở quan hệ chính trị ngày càng mở rộng, hợp tác kinh tế, trao đổi thương mại, đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ đã có bước phát triển mạnh mẽ. Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam với kim ngạch trao đổi thương mại đạt gần 134,6 tỷ USD năm 2024 và hiện hai nước đang phấn đấu sớm đưa kim ngạch đạt 200 tỷ USD trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Chủ tịch nước sẽ có các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Hoa Kỳ, tiếp doanh nghiệp, tổ chức tài chính, bạn bè đối tác lâu năm, học giả hàng đầu, dự buổi gặp gỡ giữa các cựu chiến binh Việt Nam - Hoa Kỳ, gặp mặt cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam và đại diện tiêu biểu cộng đồng người Việt; cũng như chủ trì lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại New York…

Trong khuôn khổ các hoạt động song phương tại thành phố Seattle, đêm 21-9 (giờ Việt Nam), Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự lễ bàn giao máy bay giữa tập đoàn Boeing và hãng hàng không Vietjet tại nhà máy của Boeing; tiếp Chủ tịch, Giám đốc điều hành Tập đoàn Costco Ron Vachris.

TTXVN