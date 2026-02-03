Đề xuất lập Khu thương mại tự do cho hàng hóa Việt Nam tại Jordan

Ngày 3-2, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi đang thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại buổi tiếp, Thủ tướng tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ song phương bước vào giai đoạn phát triển mới, thực chất, hiệu quả; khẳng định quyết tâm củng cố lòng tin chính trị, mở rộng hợp tác nhiều mặt với Jordan. Thủ tướng cho biết Việt Nam sẵn sàng bảo đảm nguồn cung nông thủy sản chất lượng, ổn định cho Jordan; hoan nghênh doanh nghiệp Jordan đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh và đề nghị nghiên cứu triển khai công nghệ chống xâm nhập mặn bằng rạn san hô của Jordan tại Việt Nam.

Chủ tịch Hạ viện Jordan khẳng định coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại châu Á; mong muốn tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm ở các lĩnh vực thế mạnh như nông nghiệp, y tế, dược phẩm, công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng, halal, khoa học công nghệ. Đồng thời, Jordan cảm ơn lập trường và sự ủng hộ của Việt Nam đối với người dân Palestine và giải pháp hai Nhà nước; hoan nghênh Việt Nam tham gia Hội đồng hòa bình, sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hòa bình, triển khai các chương trình tái thiết, nhân đạo tại khu vực.

Đáng chú ý, Chủ tịch Hạ viện Jordan đề xuất thành lập Khu thương mại tự do cho hàng hóa Việt Nam tại Jordan để xuất sang Trung Đông, đồng thời hình thành các doanh nghiệp liên doanh trong những lĩnh vực tiềm năng.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, thiết lập và tổ chức hiệu quả các cơ chế, khuôn khổ hợp tác song phương; hướng tới thành lập cơ quan đại diện thường trú tại thủ đô của nhau; tổ chức kỳ họp tham vấn chính trị; thành lập Nhóm công tác về hợp tác kinh doanh Việt Nam - Jordan; thúc đẩy ký kết các thỏa thuận về miễn thị thực, bảo hộ đầu tư, tránh đánh thuế hai lần.

Về kinh tế, hai nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy kim ngạch thương mại đạt 500 triệu USD vào năm 2030 và 1 tỷ USD vào năm 2035; đẩy mạnh mở cửa thị trường, hỗ trợ bảo đảm an ninh lương thực, phát triển ngành halal.

Hai bên cũng trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực y tế, du lịch, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ; đồng thời nhất trí tăng cường tham vấn, phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại các tổ chức như Liên hợp quốc và UNESCO; phối hợp giải quyết các vấn đề chung của mỗi khu vực và toàn cầu trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và lập trường, nguyên tắc của mỗi bên.

