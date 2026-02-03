Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Czech Hynek Kmonicek. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Đại sứ Hynek Kmonicek đối với sự phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực trong quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Cộng hoà Czech, nhất là từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược vào tháng 1-2025.

Nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Czech - Đối tác Chiến lược đầu tiên của Việt Nam tại Trung Đông Âu, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, trên tất cả các kênh và giao lưu nhân dân nhằm tăng cường sự tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau, cũng như sớm thông qua Kế hoạch hành động triển khai khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Czech.

Hiện kim ngạch song phương giữa hai nước đã tăng hơn 2 lần từ năm 2022. Chủ tịch nước cho rằng hợp tác giữa hai nước vẫn còn nhiều dư địa cần khai thác và mong muốn hai bên sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị phía Czech tiếp tục tạo thuận lợi trong việc cấp thị thực cho công dân Việt Nam nhập cảnh vào Czech; tạo điều kiện cho công dân Việt Nam hòa nhập tốt, ổn định cuộc sống, phát huy vai trò cầu nối, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc, khuyến khích trao đổi hợp tác kinh tế, giáo dục giữa hai nước. Bên cạnh đó, các hãng hàng không cần sớm nghiên cứu, mở đường bay thẳng giữa hai nước.

Đại sứ Hynek Kmonicek khẳng định, Chính phủ mới của Czech tiếp tục coi Việt Nam là đối tác rất quan trọng tại khu vực châu Á, mong muốn tạo điều kiện cho người lao động Việt Nam tham gia trở lại vào thị trường Czech, tạo thêm luồng sinh khí mới cho cộng đồng người Việt Nam tại Czech.

MINH ANH