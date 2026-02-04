Họp mặt kỷ niệm Quốc khánh Australia tại TPHCM

Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Australia TPHCM Lê Trương Hiền Hòa phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: THỤY VŨ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Australia TPHCM, khẳng định sự kiện diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Australia đang phát triển hết sức tích cực, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Đây là nền tảng quan trọng để mở rộng hợp tác sâu rộng, thực chất và lâu dài trên nhiều lĩnh vực.

Ở cấp địa phương, theo ông Lê Trương Hiền Hòa, TPHCM được đánh giá là một trong những điểm sáng trong hợp tác với Australia. Thành phố đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với 5 bang của Australia, tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường giao lưu kinh tế, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân. Kim ngạch thương mại giữa TPHCM và các bang của Australia tiếp tục tăng trưởng, cộng đồng doanh nghiệp hai bên đóng vai trò cầu nối hữu nghị ngày càng rõ nét.

Tổng Lãnh sự Australia tại TPHCM Sarah Hooper phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: THỤY VŨ

Tổng Lãnh sự Australia tại TPHCM, bà Sarah Hooper, nhấn mạnh Australia và Việt Nam hiện có mối quan hệ “chưa bao giờ bền chặt hơn thế”. Hai nước hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực thương mại – đầu tư, giáo dục – kỹ năng, khoa học – đổi mới, biến đổi đổi khí hậu – năng lượng, quốc phòng – an ninh và đặc biệt là giao lưu nhân dân.

Các đại biểu chụp ảnh tại buổi họp mặt. Ảnh: THỤY VŨ

Theo bà Sarah Hooper, ngoại giao không chỉ là các thỏa thuận hay chuyến thăm chính thức, mà còn là tình bạn giữa các cá nhân, tổ chức và cộng đồng. TPHCM là một phần quan trọng trong câu chuyện đó, với một cộng đồng năng động, kết nối toàn cầu và có tầm nhìn dài hạn.

THỤY VŨ