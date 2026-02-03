Cân nhắc thiết lập các cơ chế hợp tác mới giữa Việt Nam và Jordan

Chiều 3-2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi nhân dịp thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2 đến 5-2.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch nước Lương Cường chào mừng Chủ tịch Hạ viện Jordan thăm chính thức Việt Nam đúng dịp Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV, kỳ đại hội có ‎nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi sẽ tiếp tục tạo xung lực cho quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ và thực chất hơn nữa; đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn mong muốn củng cố và nâng cao hiệu quả quan hệ hữu nghị hợp tác với Jordan.

Trân trọng chuyển lời chào, lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới của Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein đến Chủ tịch nước Lương Cường và các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam, Chủ tịch Hạ viện Jordan cho biết, Jordan và cá nhân Quốc vương đánh giá rất cao vai trò, vị thế và lập trường công bằng của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế.

Để tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước, hai nhà lãnh đạo nhất trí cần tiếp tục đẩy mạnh quan hệ chính trị - ngoại giao thông qua các hoạt động trao đổi đoàn các cấp; triển khai hiệu quả cơ chế hợp tác hiện có và cân nhắc thiết lập các cơ chế hợp tác mới.

Trong đó, về quốc phòng - an ninh, hai nhà lãnh đạo nhất trí cần tiếp tục cụ thể hóa các cơ hội hợp tác đã được thống nhất, tăng cường tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mỗi bên có thế mạnh.

Hai nhà lãnh đạo đã thống nhất định hướng thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch, y tế, giáo dục, phát triển ngành Halal và giao lưu nhân dân.

Hai bên cũng nhất trí phát huy hơn nữa vai trò thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, phối hợp chặt chẽ trong các nỗ lực trung gian hòa giải, giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở hai khu vực.

