Chủ tịch nước Lương Cường tiếp đại sứ các nước trình Quốc thư

Ngày 18-3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương Quốc Campuchia, Vương quốc Saudi Arabia và Cộng đồng Thịnh vượng Dominica, nhân dịp trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Tiếp Đại sứ Campuchia Touch Sopharath, Chủ tịch nước Lương Cường nêu bật ý nghĩa chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm vào đầu tháng 2 vừa qua, khẳng định ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện chính sách nhất quán của Việt Nam luôn dành ưu tiên cao cho việc phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia.

﻿ Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Campuchia Touch Sopharath, ngày 18-3. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ trong nhiệm kỳ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương Việt Nam; thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các kênh Đảng, Nhà nước; tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Hai bên cần đẩy mạnh kết nối kinh tế, tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư, hạ tầng, tài chính, chuỗi cung ứng; phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD.

* Tiếp ngài Thamer Mohammed al-Gosaibi được bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Saudi Arabia tại Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, Việt Nam đánh giá cao vai trò và vị thế của Saudi Arabia tại khu vực, đặc biệt trong thế giới Arab và Hồi giáo.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Saudi Arabia tại Việt Nam Thamer Mohammed al-Gosaibi, ngày 18-3. Ảnh: VIẾT CHUNG

Từ nền tảng quan hệ song phương tốt đẹp và còn nhiều tiềm năng, dư địa hợp tác giữa hai nước, Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ phối hợp thúc đẩy các biện pháp để hai nước sớm nâng cấp quan hệ lên tầm chiến lược; tiếp tục mở rộng hợp tác về quốc phòng, an ninh, đặc biệt là công nghiệp quốc phòng, hợp tác an ninh mạng, đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống...

Cùng với đó, hai bên thúc đẩy các cơ hội hợp tác kinh tế, tận dụng các thế mạnh có tính bổ trợ cho nhau của hai nền kinh tế, phục vụ các chiến lược phát triển dài hạn của mỗi nước; mở cửa thị trường, tạo điều kiện cho hàng hóa thế mạnh tiếp cận thị trường của nhau, trong đó có hàng nông sản, thủy sản Việt Nam; nghiên cứu xây dựng kho dự trữ dầu thô chiến lược cho khu vực Đông Nam Á tại Việt Nam.

Đề cập tới những căng thẳng tại khu vực Trung Đông, Chủ tịch nước hy vọng hòa bình, ổn định sẽ sớm được khôi phục tại Saudi Arabia và khu vực Trung Đông; đồng thời cảm ơn Saudi Arabia đã hỗ trợ bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sơ tán công dân Việt Nam quá cảnh tại Saudi Arabia.

* Chúc mừng ngài Jean-Francois Harvey được cử làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Dominica đầu tiên tại Việt Nam, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam coi trọng vai trò, vị thế của Dominica tại khu vực Caribe và Mỹ Latin; mong muốn củng cố quan hệ song phương, thúc đẩy hợp tác, đặc biệt về kinh tế - thương mại - đầu tư, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Dominica Jean-Francois Harvey, ngày 18-3. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trong thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam tăng cường hơn nữa quan hệ song phương, nhất là trao đổi chuyến thăm và tiếp xúc của các cấp, các bộ, ngành và doanh nghiệp hai nước. Cùng với đó, hai bên cần tìm kiếm các biện pháp gia tăng trao đổi kim ngạch song phương hiện còn ở mức khiêm tốn; đề nghị Dominica hỗ trợ Việt Nam tăng cường quan hệ với Cộng đồng các nước Caribe.

MINH ANH