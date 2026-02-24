Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tại Vùng 2 Hải quân

Chiều 24-2, tại Vùng 2 Hải quân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Sơn, TPHCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, cử tri đã nghe báo cáo tóm tắt tiểu sử của những người ứng cử tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Hội nghị có sự tham dự của Thủ trưởng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cùng 100 cử tri là cán bộ, chiến sĩ của các cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng 2, Lữ đoàn 167, Tiểu đoàn DK1 tham gia bầu cử sớm

Tiếp đó, những người ứng cử đã trình bày chương trình hành động, nêu rõ mục tiêu, phương hướng công tác và nội dung trọng tâm nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu.

Những người ứng cử cũng thể hiện tinh thần cam kết sẽ gần gũi, gắn bó mật thiết, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị chính đáng của cử tri để chuyển tải kịp thời đến Quốc hội và HĐND.

Người ứng cử tiếp xúc với cử tri

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, cử tri trong đơn vị đã thẳng thắn trao đổi, đề nghị người ứng cử làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến những quyết sách và chủ trương lớn về bảo đảm an ninh quốc gia, bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay; trách nhiệm của đại biểu trong việc giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; kịp thời phản ánh, kiến nghị những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đơn vị đóng quân.

Cử tri Phạm Ngọc Quý, Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 phát biểu tại hội nghị

Theo kế hoạch, sáng 26-2, Bộ Tư lệnh Vùng 2 tổ chức lễ khai mạc bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 cho các nhà giàn DK1 và tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển; tổ chức bầu cử sớm tại bến và tổ chức 2 tàu chuyên trách đưa thùng phiếu đến từng điểm, đồng thời xây dựng phương án cụ thể cho từng đơn vị, không để ảnh hưởng nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu.

MẠNH THẮNG - VĂN ĐƯỜNG