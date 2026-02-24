Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tại Vùng 2 Hải quân

Tại hội nghị, cử tri đã nghe báo cáo tóm tắt tiểu sử của những người ứng cử tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Tiếp đó, những người ứng cử đã trình bày chương trình hành động, nêu rõ mục tiêu, phương hướng công tác và nội dung trọng tâm nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu.
Những người ứng cử cũng thể hiện tinh thần cam kết sẽ gần gũi, gắn bó mật thiết, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị chính đáng của cử tri để chuyển tải kịp thời đến Quốc hội và HĐND.
Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, cử tri trong đơn vị đã thẳng thắn trao đổi, đề nghị người ứng cử làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến những quyết sách và chủ trương lớn về bảo đảm an ninh quốc gia, bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay; trách nhiệm của đại biểu trong việc giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; kịp thời phản ánh, kiến nghị những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đơn vị đóng quân.
Theo kế hoạch, sáng 26-2, Bộ Tư lệnh Vùng 2 tổ chức lễ khai mạc bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 cho các nhà giàn DK1 và tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển; tổ chức bầu cử sớm tại bến và tổ chức 2 tàu chuyên trách đưa thùng phiếu đến từng điểm, đồng thời xây dựng phương án cụ thể cho từng đơn vị, không để ảnh hưởng nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu.