Chính trị

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tiếp xúc cử tri cùng các ứng cử viên ĐBQH

SGGPO

Sáng 2-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường Xuân Hòa, Bàn Cờ và Nhiêu Lộc (TPHCM) tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, tại đơn vị bầu cử số 6

Đơn vị bầu cử số 6 gồm các ứng cử viên: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Đỗ Đức Hiển, ĐBQH khóa XV hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Trịnh Thị Huyền Trân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội TPHCM; Vương Thanh Liễu, Chủ tịch UBND phường Bình Tiên; Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM.

DSC_4014.jpeg
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các ứng cử viên ĐBQH tiếp xúc cử tri. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự hội nghị còn có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

DSC_3995.jpeg
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các ứng cử viên ĐBQH tiếp xúc cử tri. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại hội nghị, cử tri được giới thiệu tóm tắt tiểu sử người ứng cử. Các ứng cử viên lần lượt trình bày chương trình hành động nếu được bầu làm ĐBQH khóa XVI, đồng thời lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Các ứng cử viên nhấn mạnh chương trình hành động là cơ sở để phát huy vai trò đại biểu nhân dân, phản ánh trung thực và bảo vệ lợi ích, nguyện vọng của nhân dân; tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và tăng cường giám sát nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

DSC_4046.jpeg
DSC_3984.jpeg
Cử tri dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên; đồng thời đề nghị, nếu trúng cử, các đại biểu tiếp tục tăng cường giám sát các chương trình, dự án quan trọng và có quyết sách mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Tin liên quan
VĂN MINH

Từ khóa

UBND phường Bình Tiên Vương Thanh Liễu Nguyễn Vũ Trung Hội đồng Đội TPHCM Đỗ Đức Hiển Trần Lưu Quang Thành ủy TPHCM Đơn vị bầu cử Viện Pasteur TPHCM Phạm Thành Kiên

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn