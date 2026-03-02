Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tiếp xúc cử tri cùng các ứng cử viên ĐBQH

Sáng 2-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường Xuân Hòa, Bàn Cờ và Nhiêu Lộc (TPHCM) tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, tại đơn vị bầu cử số 6

Đơn vị bầu cử số 6 gồm các ứng cử viên: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Đỗ Đức Hiển, ĐBQH khóa XV hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Trịnh Thị Huyền Trân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội TPHCM; Vương Thanh Liễu, Chủ tịch UBND phường Bình Tiên; Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các ứng cử viên ĐBQH tiếp xúc cử tri. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự hội nghị còn có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Tại hội nghị, cử tri được giới thiệu tóm tắt tiểu sử người ứng cử. Các ứng cử viên lần lượt trình bày chương trình hành động nếu được bầu làm ĐBQH khóa XVI, đồng thời lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Các ứng cử viên nhấn mạnh chương trình hành động là cơ sở để phát huy vai trò đại biểu nhân dân, phản ánh trung thực và bảo vệ lợi ích, nguyện vọng của nhân dân; tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và tăng cường giám sát nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Cử tri dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên; đồng thời đề nghị, nếu trúng cử, các đại biểu tiếp tục tăng cường giám sát các chương trình, dự án quan trọng và có quyết sách mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

VĂN MINH