Ngày 16-12, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng các đại biểu đơn vị số 12, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM có buổi tiếp xúc cử tri phường Đông Hòa (TPHCM).

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tiếp xúc cử tri phường Đông Hòa.

Dự tiếp xúc cử tri còn có các đại biểu Quốc hội (ĐBQH): Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM khóa XV; Lê Văn Khảm, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tiếp xúc cử tri phường Đông Hòa. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân báo cáo tóm tắt nội dung kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV. Theo đó, sau 40 ngày làm việc liên tục, kỳ họp thứ 10 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Quốc hội đã xem xét, thông qua 51 luật, 8 nghị quyết quy phạm pháp luật. Cùng với đó, tiến hành tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền…

Kỳ họp cũng xem xét các báo cáo về công tác tư pháp, phòng chống tham nhũng, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM Nguyễn Thị Ngọc Xuân phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại kỳ họp này, khối lượng công tác lập pháp được Quốc hội xem xét, thông qua rất lớn, chiếm 30% tổng số luật, nghị quyết quy phạm pháp luật được ban hành của cả nhiệm kỳ.

Quốc hội cũng đã xem xét, quyết định các nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu, dự án quan trọng quốc gia, quy hoạch tổng thể quốc gia.

ĐBQH TPHCM đơn vị số 12 tiếp xúc cử tri phường Đông Hòa. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đặc biệt, Quốc hội đã thông qua các Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Lãnh đạo phường Đông Hòa dự buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về hoạt động của Đoàn ĐBQH TPHCM, ĐBQH Nguyễn Thị Ngọc Xuân cho biết, đoàn đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV.

Người dân nêu ý kiến với các ĐBQH TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Người dân dự buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp, các đại biểu của đoàn đã tích cực nghiên cứu tài liệu, tham gia thảo luận và đóng góp 257 lượt ý kiến tại tổ, 168 lượt ý kiến tại hội trường, tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng của đất nước và của thành phố.

Người dân nêu ý kiến với các ĐBQH TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, đoàn tham gia đầy đủ các hoạt động tổng kết của các Ủy ban của Quốc hội. Đồng thời phối hợp với các cơ quan của thành phố tham gia làm việc với Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15.

Phường Đông Hòa có dân số hơn 183.000 người. Phường Đông Hòa là cửa ngõ phía Đông của TPHCM, với các trục đường lớn như: xa lộ Hà Nội, đường Đỗ Mười (quốc lộ 1A), quốc lộ 1K, Vành đai 3 TPHCM, Mỹ Phước - Tân Vạn, tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên... Ngoài ra, Bến xe Miền Đông mới, cảng Bình Dương, Đại học Quốc gia TPHCM cũng nằm trên địa bàn phường này.

