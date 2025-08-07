Thành ủy TPHCM yêu cầu sớm trình Đề án sắp xếp các cơ quan báo chí

Đề án sắp xếp các cơ quan báo chí TPHCM sẽ làm cơ sở giải quyết chế độ, chính sách cho viên chức, người lao động trong các cơ quan báo chí khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có kết luận về chỉ đạo thực hiện một số nội dung về giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại hội nghị báo cáo về nội dung Đề án sắp xếp các cơ quan báo chí TPHCM và nghe các ý kiến từ đại diện các cơ quan báo chí của thành phố. Ảnh: VĂN MINH

Nghị định 178 là về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Còn Nghị định 67 là về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 178.

Theo kết luận, để đảm bảo triển khai thực hiện Kết luận 183-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về "xử lý giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách đối với các đối tượng cán bộ, công chức chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy trước ngày 31-8-2025", Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương tiếp tục sử dụng Hướng dẫn 3053/HD-UBND của UBND TPHCM cho đến khi có hướng dẫn mới. Hướng dẫn 3053 là về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức và giải quyết chính sách, chế độ.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương tham mưu trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đề án sắp xếp các cơ quan báo chí TPHCM. Đề án trên sẽ làm cơ sở giải quyết chế độ, chính sách cho viên chức, người lao động trong các cơ quan báo chí khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy để đảm bảo tiến độ theo Kết luận 183.

THU HƯỜNG