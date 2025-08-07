Triển khai tập huấn để cán bộ tiếp nhận nhiều loại hồ sơ

Chiều 7-8, Đoàn công tác số 2 của Thường trực HĐND TPHCM về tình hình tổ chức, hoạt động của một số phường, xã mới trên địa bàn, do đồng chí Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM làm Trưởng đoàn, có buổi khảo sát tại phường Dĩ An.

Đồng chí Phạm Thành Kiên và đoàn công tác đã khảo sát trung tâm phục vụ hành chính công (TTPVHCC) phường Dĩ An, thăm hỏi tình hình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính và động viên cán bộ, công chức làm việc tại các bộ phận. Đồng chí cũng trao đổi với người dân về tình hình nộp hồ sơ, sự hài lòng khi làm thủ tục hành chính tại phường. Người dân phản hồi rất tốt khi đến TTPVHCC phường thực hiện các thủ tục hành chính, được hướng dẫn tận tình, cán bộ cởi mở.

Đồng chí Phạm Thành Kiên khảo sát ý kiến chị Hoàng Thu Hoài (ngụ phường Dĩ An) khi 2 lần trong tháng 7-2025 liên hệ thực hiện thủ tục hành chính tại phường Dĩ An. Ảnh: XUÂN TRUNG

Trưởng đoàn khảo sát cũng thống nhất các nội dung báo cáo do Đảng ủy, HĐND phường Dĩ An trình bày, đồng thời biểu dương, đánh giá cao kết quả phường đạt được trong hơn 1 tháng vận hành chính thức chính quyền địa phương 2 cấp.

Cụ thể, hệ thống chính trị phường đã có nhiều cố gắng, nhiều giải pháp được áp dụng để công việc trôi chảy hơn; phường đã linh động phân công các Phó Chủ tịch UBND ký hồ sơ chứng thực, thay vì chỉ giao cho một Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc TTPVHCC thực hiện và thực tế cho thấy chất lượng phục vụ người dân tốt hơn.

Mỗi công chức TTPVHCC phường Dĩ An tiến tới tiếp nhận được nhiều loại hồ sơ. Ảnh: XUÂN TRUNG

Báo cáo tại buổi làm việc, bà Trần Thị Yến Minh, Phó Chủ tịch HĐND phường Dĩ An cho biết, trong tháng 7-2025, các hoạt động tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính của TTPVHCC phường đã thực hiện cơ bản thông suốt, đến nay đã tiếp nhận và chuyển giải quyết hơn 5.000 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đạt 100%.

Đồng chí Phạm Thành Kiên phát biểu kết luận buổi khảo sát tại phường Dĩ An. Ảnh: XUÂN TRUNG

Về các nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền, phường đang triển khai các công trình, dự án dân sinh quan trọng như dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Khắp, đường Xóm Đương – Khu 5; đường Ngã tư Chiêu Liêu đi ĐT743A.

Trong tháng 7-2025, HĐND phường đã tổ chức thành công 2 kỳ họp, qua đó đã thống nhất thông qua 16 Nghị quyết quan trọng về nhân sự, quy chế hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, thành lập các Ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND phường Dĩ An khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026; dự toán ngân sách địa phương năm 2025, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2025...

UBND phường Dĩ An kiến nghị UBND TPHCM có hướng dẫn về việc tiếp tục sử dụng đội hình tình nguyện viên và hỗ trợ tổ công nghệ số cộng đồng của HĐND tỉnh Bình Dương (trước đây) để thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến. Cùng đó, việc kết thúc hoạt động của tổ nhân dân tự quản tại thời điểm này, địa phương rất khó khăn cho công tác triển khai các nhiệm vụ; kiến nghị UBND TPHCM sớm có hướng dẫn củng cố Ban điều hành các khu phố…

Qua khảo sát cơ sở vật chất, năng lực đội ngũ và phản hồi của người dân tại TTPVHCC, đồng chí Phạm Thành Kiên đã đặt hàng Đảng ủy, HĐND, UBND phường Dĩ An triển khai đào tạo, tập huấn để một cán bộ công chức có thể tiếp nhận, xử lý được nhiều loại hồ sơ, để tiếp tục phục vụ người dân được tốt nhất.

Đồng chí Phạm Thành Kiên trao đổi với Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An Võ Văn Hồng về hoạt động TTPVHCC. Ảnh: XUÂN TRUNG

Đồng chí lưu ý, thời gian tới, Đảng ủy, HĐND, UBND phường Dĩ An tập trung tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ phường, thực hiện các bước theo đúng quy định.

XUÂN TRUNG