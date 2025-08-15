Khánh Hòa hỗ trợ tiền thuê nhà ở và tiền đi lại cho cán bộ tỉnh trước đây

Tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ tiền thuê nhà ở và hỗ trợ chi phí đi lại bằng tiền cho CB-CC-VC và NLĐ khi sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Sáng 15-8, Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII đã thống nhất thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở và hỗ trợ chi phí đi lại bằng tiền cho cán bộ, công chức, viên chức (CB-CC-VC) và người lao động (NLĐ) sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp tại tỉnh.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: HIẾU GIANG

Về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở, tỉnh Khánh Hòa áp dụng cho hai đối tượng. Một là CB-CC-VC và NLĐ chuyển công tác đến Trung tâm hành chính mới; được điều động, luân chuyển, biệt phái từ cấp tỉnh về công tác tại cấp xã, có nơi cư trú cách địa điểm làm việc từ 30km trở lên, được hỗ trợ 3 triệu đồng/người/tháng.

Đối tượng 2 là các trường hợp tương tự như đối tượng 1, đủ điều kiện được bố trí nhà ở công vụ nhưng có nguyện vọng thuê nhà riêng hoặc chưa được bố trí nhà ở công vụ, được hỗ trợ 4,5 triệu đồng/người/tháng.

Mức hỗ trợ chi phí đi lại bằng tiền là 760.000 đồng/người/tháng.

Việc hỗ trợ thực hiện hàng tháng, không dùng để tính đóng, hưởng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp hoặc tính các chế độ, phụ cấp; thời gian hỗ trợ tối đa là 24 tháng kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành.

Nguồn kinh phí thực hiện hai chính sách này do ngân sách cấp tỉnh đảm bảo và được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các cơ quan, đơn vị sử dụng CB-CC-VC.

Tỉnh Khánh Hòa dự kiến số lượng khoảng 2.234 người nhận hỗ trợ tiền thuê nhà ở. Tổng dự kiến kinh phí hỗ trợ tối đa trong 1 năm cho các đối tượng này là 84,5 tỷ đồng, 2 năm là hơn 169 tỷ đồng.

Chi phí đi lại bằng tiền sẽ hỗ trợ cho 2.415 người, tổng kinh phí triển khai trong 2 năm là khoảng 44 tỷ đồng.

Cũng tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII đã thống nhất thông qua Nghị quyết quy định mức thu phí và chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Nha Trang. Việc thu phí tham quan nhằm có nguồn tài chính ổn định phục vụ các hoạt động quản lý và bảo tồn vịnh Vịnh Nha Trang.

HIẾU GIANG