Quảng Trị biệt phái 48 cán bộ giỏi về cơ sở tháo gỡ “nút thắt” nông nghiệp – môi trường

Ngày 12-8, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) tỉnh Quảng Trị công bố quyết định biệt phái 48 công chức, viên chức có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt về 48 xã, phường trong thời gian 3 tháng, đồng thời tổ chức tập huấn kỹ năng xử lý vướng mắc tại cơ sở.

Theo Giám đốc Sở NN-MT Trần Quốc Tuấn, cấp xã hiện phải đảm nhận tới 247 nhiệm vụ trong lĩnh vực NN-MT, khối lượng công việc rất lớn. Nhiều địa phương đang gặp khó ở các khâu: giải phóng mặt bằng, định giá – giao – thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý môi trường, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi...

Các cán bộ biệt phái sẽ không làm thay mà đóng vai trò phân tích tình huống, tư vấn giải pháp, tham mưu cho lãnh đạo địa phương xử lý các vấn đề nan giải. Họ được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng để nhanh chóng nắm bắt tình hình, kịp thời đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn.

“Việc biệt phái vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Các cán bộ nhận quyết định tăng cường về xã

Động thái này được kỳ vọng sẽ tạo “cú hích” giúp các xã, phường xử lý nhanh các vấn đề nóng, từ đất đai, môi trường đến nông nghiệp, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

MINH PHONG