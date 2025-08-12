Chính trị

Cải cách hành chính

Quảng Trị biệt phái 48 cán bộ giỏi về cơ sở tháo gỡ “nút thắt” nông nghiệp – môi trường

SGGPO

Ngày 12-8, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) tỉnh Quảng Trị công bố quyết định biệt phái 48 công chức, viên chức có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt về 48 xã, phường trong thời gian 3 tháng, đồng thời tổ chức tập huấn kỹ năng xử lý vướng mắc tại cơ sở.

Quảng Trị biệt phái 48 cán bộ giỏi về cơ sở tháo gỡ “nút thắt” nông nghiệp – môi trường

Theo Giám đốc Sở NN-MT Trần Quốc Tuấn, cấp xã hiện phải đảm nhận tới 247 nhiệm vụ trong lĩnh vực NN-MT, khối lượng công việc rất lớn. Nhiều địa phương đang gặp khó ở các khâu: giải phóng mặt bằng, định giá – giao – thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý môi trường, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi...

Các cán bộ biệt phái sẽ không làm thay mà đóng vai trò phân tích tình huống, tư vấn giải pháp, tham mưu cho lãnh đạo địa phương xử lý các vấn đề nan giải. Họ được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng để nhanh chóng nắm bắt tình hình, kịp thời đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn.

“Việc biệt phái vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp”, ông Tuấn nhấn mạnh.

1000026573.jpg
Các cán bộ nhận quyết định tăng cường về xã

Động thái này được kỳ vọng sẽ tạo “cú hích” giúp các xã, phường xử lý nhanh các vấn đề nóng, từ đất đai, môi trường đến nông nghiệp, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

MINH PHONG

Từ khóa

NN-MT Sở NN-MT Biệt phái Phẩm chất đạo đức Trần Quốc Tuấn Nan giải Khối lượng công việc Tuấn Theo quyết định Vật nuôi

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn