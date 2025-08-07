Chi tiết các xã, phường ở Lâm Đồng còn “trắng” cán bộ chuyên môn

Sau một thời gian đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều xã, phường ở Lâm Đồng vẫn còn thiếu cán bộ chuyên môn.

Tỉnh uỷ Lâm Đồng vừa có báo cáo kết quả hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn.

Theo đó, cấp xã đã tiếp nhận và xử lý 74.563 hồ sơ thủ tục hành chính. Trong đó, đã giải quyết 54.931 hồ sơ, đạt tỷ lệ xử lý 73,7%. Cụ thể, giải quyết đúng và trước hạn 53.422 hồ sơ (chiếm 97,25%), giải quyết quá hạn 1.509 hồ sơ (chiếm 2,75%). Hiện còn 19.632 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết.

Xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng là một trong số 22 xã chưa có cán bộ chuyên môn về xây dựng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tỉnh Lâm Đồng đã giao các cơ quan, địa phương rà soát, thống kê đội ngũ cán bộ, công chức để phục vụ trong công tác quản lý, sử dụng, sắp xếp cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh. Qua thực tế, việc bố trí nhân sự của một số địa phương chưa đảm bảo yêu cầu về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác, kinh nghiệm quản lý nhà nước; có 57 xã, phường bố trí chưa đảm bảo số lượng công chức theo hướng dẫn của Trung ương.

Thống kê của tỉnh Lâm Đồng cho thấy một số xã, phường “trắng” nhân sự (thuộc 3 phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã) có bằng cấp chuyên môn ở các lĩnh vực như:

Lĩnh vực về tư pháp, hộ tịch 4 xã, phường (phường Bắc Gia Nghĩa; các xã: Đức Lập, Krông Nô, Quảng Tín); công nghệ thông tin 68 xã, phường; tài chính 2 xã (Lạc Dương, Bắc Ruộng); đất đai 1 xã (Tánh Linh); xây dựng 22 xã; tài nguyên và môi trường 35 xã phường.

68 phường, xã ở Lâm Đồng thiếu cán bộ chuyên môn về công nghệ thông tin gồm: Xuân Hương - Đà Lạt, Langbiang - Đà Lạt, B' Lao, Phan Thiết, Phước Hội, Bắc Gia Nghĩa, Đông Gia Nghĩa; các xã: Lạc Dương, Đơn Dương, Ka Đô, D'Ran, Hiệp Thạnh, Tân Hội, Ninh Gia, Đinh Văn - Lâm Hà, Phú Sơn - Lâm Hà, Nam Hà - Lâm Hà, Nam Ban - Lâm Hà, Phúc Thọ - Lâm Hà, Đam Rông I, Đam Rông 2, Đam Rông 3, Đam Rông 4, Di Linh, Hòa Ninh, Đinh Trang Thượng, Bảo Thuận, Sơn Điền, Gia Hiệp, Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 2, Bảo Lâm 4, Đạ Huoai, Đạ Huoai 2, Đạ Huoai 3, Đạ Tẻh, Đạ Tẻh 3, Cát Tiên, Vĩnh Hảo, Tuy Phong, Phan Rí Cửa, Hải Ninh, Phan Sơn, Sông Lũy, Hòa Thắng, La Dạ, Hàm Thuận, Hồng Sơn, Hàm Liêm, Hàm Thạnh, Hàm Kiệm, Hàm Thuận Nam, Tân Minh, Nghị Đức, Tánh Linh, Suối Kiết, Nam Thành, Đức Linh, Trà Tân, Đắk Mil, Đăk Săk, Nâm Nung, Đức An, Trường Xuân, Quảng Khê, Quảng Tân, Quảng Sơn, Quảng Hòa. 35 phường, xã ở Lâm Đồng thiếu cán bộ chuyên ngành tài nguyên và môi trường: B' Lao. Mũi Né. Tiền Thành, Đông Gia Nghĩa; các Xã: Đơn Dương, Ka Đô, Hiệp Thạnh, Phú Sơn - Lâm Hà, Nam Ban - Lâm Hà, Đam Rông 1, Đam Rông 2, Đam Rông 4, Hòa Ninh, Hòa Bắc, Cát Tiên, Cát Tiên 3, Tuyên Quang, Tân Hải, Tuy Phong, Hồng Thái, Đông Giang, Là Dạ, Hồng Sơn, Bắc Ruộng, Suối Kiết, Nam Thành, Đức Linh, Quảng Phú, Đăk Song, Đức An. Trường Xuân, Quảng Tín, Quảng Sơn, Quảng Hòa, Quảng Trực. 22 xã thiếu cán bộ xây dựng gồm: Đơn Dương, Phú Sơn - Lâm Hà, Nam Hà - Lâm Hà, Tân Hà - Lâm Hà, Phúc Thọ - Lâm Hà, Đam Rông 1, Đam Rông 2, Đam Rông 4, Phan Rí Cửa, Bắc Bình, Hồng Thái, Hải Ninh, Phan Sơn, Sông Lũy, Hòa Thắng, La Dạ, Tân Lập, Bắc Ruộng, Nghị Đức, Thuận Hạnh, Nhân Cơ, Quảng Hòa.

ĐOÀN KIÊN