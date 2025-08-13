Đồng Nai đưa đón hơn 2.500 lượt cán bộ sau sáp nhập

Sau một tháng triển khai Kế hoạch tổ chức xe đưa đón cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Bình Phước trước đây về Đồng Nai làm việc (tháng 7-2025), Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo đảm hiệu quả công tác tổ chức nhân sự sau sáp nhập hành chính.

Xe khách chở cán bộ từ Bình Phước trước đây qua UBND tỉnh Đồng Nai làm việc

Theo báo cáo sơ kết của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, từ ngày 1-7 đến 28-7, toàn tỉnh đã tổ chức 63 chuyến xe với tổng cộng 2.507 lượt người được đưa đón, bảo đảm đúng tiến độ, an toàn và tiết kiệm. Việc đưa đón được thực hiện vào các ngày cố định trong tuần (thứ 2 và thứ 5), linh hoạt theo số lượng đăng ký và nhu cầu thực tế của các sở, ngành, đơn vị.

Sở Xây dựng đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành để lập kế hoạch và điều phối phương tiện. Các đợt tổ chức được thông báo trước, lắng nghe ý kiến phản hồi để điều chỉnh lộ trình, tần suất phù hợp với nhu cầu thực tế. Trong tháng đầu tiên, có 58 chuyến xe 45 chỗ, 2 chuyến xe 29 chỗ, và 3 chuyến xe 16 chỗ được huy động.

Điểm đáng chú ý là mức độ đồng thuận và hưởng ứng rất cao từ cán bộ, công chức, người lao động. Nhiều người đánh giá đây là chính sách thiết thực, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời giảm áp lực di chuyển sau khi sáp nhập hành chính từ tỉnh Bình Phước về Đồng Nai.

Tuy đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng báo cáo cũng chỉ rõ một số khó khăn trong quá trình triển khai. Trong 1 tháng tổ chức thực hiện, thì số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các sở, ban ngành đi xe đưa đón rất ít. Để tránh lãng phí, Sở Xây dựng đã phối hợp với các sở, ban ngành bố trí ghép xe (nhiều người, nhiều cơ quan đi chung 1 xe để đảm bảo hiệu quả). Vẫn còn một vài cơ quan có đăng ký nhu cầu đi lại tương đối lớn, nhưng đến nay vẫn chưa đi (Công an tỉnh: 341 người, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh: 72 người).

Về chi phí, tổng kinh phí thực hiện đưa đón trong tháng 7 là 346,3 triệu đồng, bao gồm thuế VAT và phí cầu đường. Mức chi này được đánh giá hợp lý so với mặt bằng thị trường. Ba đơn vị vận tải được lựa chọn thực hiện gồm: Công ty TNHH MTV Phương Thu Trang, Công ty TNHH MTV vận chuyển và du lịch Thái Loan, và Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Hoàng Hà D.L – đều là những đơn vị có uy tín và báo giá cạnh tranh.

Từ những kết quả bước đầu, Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục cho phép triển khai kế hoạch đưa đón hàng tuần trong các tháng tiếp theo, từ nay đến cuối năm 2025. Đồng thời, đề xuất duy trì hợp đồng thuê xe với các đơn vị đã được phê duyệt, bảo đảm nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức trong giai đoạn sắp xếp tổ chức bộ máy. Ngoài ra, sở cũng đề xuất giao dự toán kinh phí trực tiếp cho các đơn vị vận tải, tránh việc phải ký hợp đồng lẻ với từng sở, ngành – vốn gây mất thời gian và không hiệu quả trong điều phối.

BÙI LIÊM