Công bố 2 nghị quyết liên quan đến phân bổ ngân sách và định mức chi cho hoạt động xây dựng pháp luật

Chiều 12-8, Văn phòng Quốc hội công bố 2 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI liên quan đến công tác phân bổ ngân sách nhà nước và định mức chi cho các hoạt động xây dựng pháp luật. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành 2 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Nghị quyết số 12/2026/UBTVQH16 quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2027.

Theo đó, mức chi quản lý hành chính (tính theo biên chế) đối với các cơ quan, đơn vị ngành dọc tại địa phương là 88 triệu đồng/biên chế. Lĩnh vực giáo dục (tính theo tiêu chí dân số trong độ tuổi đến trường) vùng đô thị là 4,21 triệu đồng/người dân; vùng khó khăn trên 6,93 triệu đồng/người dân; vùng đặc biệt khó khăn trên 9,9 triệu đồng/người dân…

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 15-8.

Nghị quyết số 15/2026/UBTVQH16 về định mức khoán chi trong công tác pháp luật và điều ước quốc tế quy định danh mục nhiệm vụ, hoạt động và định mức khoán chi cho từng nhiệm vụ, hoạt động đối với nội dung thẩm tra, thông qua văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và thẩm tra, phê chuẩn, quyết định việc gia nhập điều ước quốc tế, tổ chức quốc tế thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Theo đó, tổng mức khoán chi cho một bộ luật mới hoặc bộ luật thay thế là 4,2 tỷ đồng; luật mới, luật thay thế luật hiện hành là 3,75 tỷ đồng. Nghị quyết cũng quy định trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội và các cơ quan liên quan trong việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (ngày 3-8).

ANH PHƯƠNG