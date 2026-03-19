Chuẩn bị chu đáo công tác nhân sự cho kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc phiên họp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Sáng 19-3, phát biểu bế mạc phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, khác với thông lệ các nhiệm kỳ trước, ngay tại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới, bên cạnh công tác nhân sự, Quốc hội sẽ đồng thời xem xét, cho ý kiến và thông qua một số dự án luật, nghị quyết.

Theo Chủ tịch Quốc hội, phiên họp thứ 55 diễn ra trong thời điểm rất đặc biệt: giai đoạn chuyển tiếp giữa hai nhiệm kỳ, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vừa được tổ chức thành công tốt đẹp.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại kỳ họp thứ nhất tới đây, Chính phủ dự kiến trình 9 dự án luật và 1 dự án nghị quyết. Tuy nhiên, đến nay còn 1 dự án luật là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội chưa có hồ sơ. Nếu không kịp chuẩn bị, đề nghị Chính phủ có tờ trình điều chỉnh, rút khỏi Chương trình lập pháp để bảo đảm đúng quy trình, thủ tục theo quy định.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của UBTVQH, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ các dự án luật, bảo đảm chất lượng cao nhất; gửi sớm hồ sơ chính thức của các dự án luật, nghị quyết đến đại biểu Quốc hội trúng cử.

“Với các đại biểu Quốc hội lần đầu tham gia hoạt động nghị trường, cần đặc biệt quan tâm việc cung cấp thông tin, tài liệu hướng dẫn, giúp các đại biểu sớm nắm bắt chương trình, nội dung và phương thức hoạt động của Quốc hội, tham gia hiệu quả ngay từ kỳ họp đầu tiên”, đồng chí Trần Thanh Mẫn lưu ý.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chuẩn bị thật chu đáo nội dung về công tác nhân sự. Các cơ quan liên quan cần phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, bảo đảm đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, UBTVQH khóa XV sẽ còn một phiên họp cuối cùng để cho ý kiến đối với các nội dung còn lại trước khi trình Quốc hội. Trong đó có một số nội dung rất quan trọng: kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm. Các cơ quan cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu ngay sau khi có ý kiến của Trung ương, bảo đảm chất lượng để UBTVQH xem xét, cho ý kiến và trình Quốc hội.

ANH PHƯƠNG