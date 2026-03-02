Xã hội

Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Xem xét nhiều dự án luật, nghị quyết về pháp lý, xã hội

SGGP

Theo chương trình dự kiến phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), hôm nay ngày 2-3, cơ quan thường trực của Quốc hội cho ý kiến về 3 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi)...

Tiếp đó, ngày 16-3, UBTVQH họp cho ý kiến về các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật Thủ đô (sửa đổi)...

Ngày 17-3, UBTVQH cho ý kiến về các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; xem xét, thông qua Nghị quyết của UBTVQH ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Quốc hội; dự thảo Nghị quyết về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế...

ANH PHƯƠNG

UB Thường vụ Quốc hội phiên họp thứ 55 dự án luật nghị quyết quan trọng

