Chuẩn bị chu đáo kỳ họp thứ nhất HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 27-3, Đảng ủy nhiều phường tại TPHCM tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1 và triển khai trọng tâm công tác quý 2-2026.

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Trần Văn Tuấn dự Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ phường Gò Vấp.

Tham dự hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ phường Gò Vấp, đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, biểu dương những kết quả của phường đạt được trong quý 1.

Đồng chí nhấn mạnh, nhiệm vụ tiên quyết hiện nay của hệ thống chính trị phường là khẩn trương rà soát, cập nhật, cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM, bảo đảm bám sát tình hình thực tiễn.

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM yêu cầu hệ thống chính trị phường nhận diện rõ những khó khăn, hạn chế, có giải pháp khắc phục trong thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, trọng tâm là chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031, đặc biệt chú trọng công tác nhân sự, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình.

Đảng ủy phường cũng cần tập trung thực hiện chỉ tiêu phát triển đảng viên mới, trong đó, quan tâm tạo nguồn tại các doanh nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, kiểm tra, giám sát "từ sớm, từ xa" để phòng chống lãng phí, tiêu cực.

Song song đó, phường tiếp tục chú trọng thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thu ngân sách, giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm; chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè…

Trong quý 1, công tác quản lý đô thị, giải phóng mặt bằng ở phường Gò Vấp được thực hiện đồng bộ. Phường đã huy động các nguồn lực chăm lo tốt an sinh xã hội cho người dân.

* Tại Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú, đồng chí Đặng Quốc Toàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, đến dự.

Quý 1, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường là 632 tỷ đồng (đạt 58% dự toán).

Phường cũng triển khai nhiều hoạt động thực hiện Nghị quyết 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; phấn đấu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030. Phường xác định lộ trình đề ra đến năm 2028 sẽ hoàn thành phường không có tệ nạn ma túy.

Bí thư Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú Nguyễn Bạch Hoàng Phụng lưu ý, một trong những nhiệm vụ trọng tâm quý 2 là đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân kế hoạch đầu tư công. Phối hợp chặt chẽ với các Ban quản lý dự án để giải quyết dứt điểm các vướng mắc tại các dự án trọng điểm (Vành đai 2, Khu Công nghệ cao, đường Lã Xuân Oai) nhằm sớm bàn giao mặt bằng.

* Theo báo cáo tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Thạnh, trong quý 1-2026, Đảng ủy phường tập trung lãnh đạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được xác định là nhiệm vụ then chốt.

Số vụ tội phạm về trật tự xã hội giảm 30% so với cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn đạt 98%, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Phường tiếp tục duy trì mô hình “Mỗi tuần một khu phố” nhằm kịp thời lắng nghe, giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại khu phố; mô hình “Bếp ăn yêu thương”, hỗ trợ người dân khó khăn…

Bí thư Đảng ủy phường Phú Thạnh Võ Công Thành phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Đảng ủy phường Phú Thạnh Võ Công Thành cho biết, thời gian tới, phường tiếp tục chăm lo, hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng yếu thế; đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường.

MẠNH THẮNG - THU HƯỜNG - CẨM TUYẾT