Phường Gò Vấp (TPHCM) tập trung thực hiện các dự án chống ngập

Ngày 30-9, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Gò Vấp (TPHCM) nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức Hội nghị lần thứ 3 nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025.

Hội nghị cũng kết hợp tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Trung ương về một số vấn đề tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Trí Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Gò Vấp phát biểu tại hội nghị

Trong 9 tháng qua, phường Gò Vấp duy trì ổn định với bước phát triển rõ nét ở thương mại - dịch vụ, với có 347 hồ sơ đăng ký kinh doanh được giải quyết, góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Phường thu ngân sách phường đạt gần 70% dự toán.

Phường tiếp tục thực hiện nghiêm trật tự xây dựng, cấp phép 55 hồ sơ, kiểm tra 155 công trình, hạn chế tình trạng xây dựng sai phép. Công tác quản lý mỹ quan đô thị được siết chặt, đặc biệt ở các khu buôn bán tự phát, duy trì trật tự và an toàn. Các dự án trọng điểm như mở rộng đường D3 nhanh chóng triển khai, đảm bảo bồi thường, tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Gò Vấp đã tiếp nhận hơn 10.900 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 100%. Phường cũng ứng dụng các mô hình số hóa, mini app, trợ lý AI, giúp người dân thuận tiện trong tiếp cận dịch vụ công.

Ra mắt ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết 57 của Trung ương và triển khai Phong trào bình dân học vụ số tại phường

3 tháng cuối năm, phường Gò Vấp xác định tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Đặc biệt là tập trung thực hiện các dự án cải tạo hạ tầng chống ngập tại hẻm 417 Quang Trung và hẻm 86 Thống Nhất; tăng cường quản lý trật tự xây dựng, cung cấp thông tin quy hoạch cho người dân; thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các hộ dân bị ảnh hưởng trong dự án đường D3...

