Phường Gò Vấp ra mắt nền tảng số “Phường Gò Vấp Smart”

Chiều 2-12, UBND phường Gò Vấp tổ chức lễ ra mắt ứng dụng Zalo Mini App “Phường Gò Vấp Smart” và triển khai, vận hành các ứng dụng chuyển đổi số phục vụ công tác cải cách hành chính và điều hành công việc trong hệ thống chính trị của phường.
Zalo Mini App “Phường Gò Vấp Smart” được xác định là kênh thông tin chính thống của phường, đồng thời là diễn đàn dân chủ, tạo kênh giao tiếp thuận lợi, rộng rãi giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp trên môi trường số.
Thông qua Mini App “Phường Gò Vấp Smart”, người dân và doanh nghiệp sẽ được cập nhật kịp thời các thông tin chỉ đạo điều hành, tin tức, sự kiện từ chính quyền phường. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng tiếp nhận, xử lý nhanh chóng các ý kiến, phản ánh, kiến nghị và đánh giá chất lượng phục vụ của cán bộ công chức.
Bên cạnh đó, Zalo Mini App tích hợp nhiều tiện ích thiết thực cho người dân, như: Hệ thống phản ánh, kiến nghị; đăng ký bốc số thứ tự giải quyết TTHC từ xa; thông tin tuyên truyền và du lịch…
Với Zalo Mini App, người dân, doanh nghiệp có thể sử dụng chatbot (tự động hóa các cuộc trò chuyện) thông qua hệ thống trợ lý ảo AI để hỗ trợ giải đáp 24/7 những thắc mắc, vướng mắc liên quan đến việc thực hiện các thủ tục hành chính.
Trong công tác điều hành, ứng dụng Hệ thống Quản lý điều hành khu phố giúp tăng cường khả năng kết nối, cung cấp thông tin, tuyên truyền chính sách, chủ trương của Nhà nước đến người dân, cũng như phục vụ công tác điều hành, quản lý tại địa bàn dân cư.
Các ứng dụng trên nền tảng Zalo Mini App “Phường Gò Vấp Smart” là bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số, từng bước hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân của phường Gò Vấp.