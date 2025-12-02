Phường Gò Vấp ra mắt nền tảng số “Phường Gò Vấp Smart”

Bằng ứng dụng Zalo Mini App “Phường Gò Vấp Smart”, người dân, doanh nghiệp chỉ với "một chạm” có thể dễ dàng thực hiện thủ tục hành chính hay tương tác với chính quyền địa phương trên môi trường số.

Chiều 2-12, UBND phường Gò Vấp tổ chức lễ ra mắt ứng dụng Zalo Mini App “Phường Gò Vấp Smart” và triển khai, vận hành các ứng dụng chuyển đổi số phục vụ công tác cải cách hành chính và điều hành công việc trong hệ thống chính trị của phường.

Lãnh đạo phường Gò Vấp cùng đại diện trường ĐH Công thương TPHCM (HUIT) - đơn vị xây dựng phần mềm thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt ứng dụng

Zalo Mini App “Phường Gò Vấp Smart” được xác định là kênh thông tin chính thống của phường, đồng thời là diễn đàn dân chủ, tạo kênh giao tiếp thuận lợi, rộng rãi giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp trên môi trường số.

Cán bộ khu phố và người dân được hướng dẫn cài đặt ứng dụng Zalo Mini App “Phường Gò Vấp Smart”

Giao diện ứng dụng Zalo Mini App “Phường Gò Vấp Smart”

Thông qua Mini App “Phường Gò Vấp Smart”, người dân và doanh nghiệp sẽ được cập nhật kịp thời các thông tin chỉ đạo điều hành, tin tức, sự kiện từ chính quyền phường. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng tiếp nhận, xử lý nhanh chóng các ý kiến, phản ánh, kiến nghị và đánh giá chất lượng phục vụ của cán bộ công chức.

Ứng dụng với nhiều tiện ích số được trường ĐH Công thương TPHCM (HUIT) hỗ trợ xây dựng, phát triển miễn phí

Bên cạnh đó, Zalo Mini App tích hợp nhiều tiện ích thiết thực cho người dân, như: Hệ thống phản ánh, kiến nghị; đăng ký bốc số thứ tự giải quyết TTHC từ xa; thông tin tuyên truyền và du lịch…

Với Zalo Mini App, người dân, doanh nghiệp có thể sử dụng chatbot (tự động hóa các cuộc trò chuyện) thông qua hệ thống trợ lý ảo AI để hỗ trợ giải đáp 24/7 những thắc mắc, vướng mắc liên quan đến việc thực hiện các thủ tục hành chính.

Trong công tác điều hành, ứng dụng Hệ thống Quản lý điều hành khu phố giúp tăng cường khả năng kết nối, cung cấp thông tin, tuyên truyền chính sách, chủ trương của Nhà nước đến người dân, cũng như phục vụ công tác điều hành, quản lý tại địa bàn dân cư.

Người dân cài đặt ứng dụng

Các ứng dụng trên nền tảng Zalo Mini App “Phường Gò Vấp Smart” là bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số, từng bước hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân của phường Gò Vấp.

MẠNH THẮNG