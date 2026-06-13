Thủ tướng Lê Minh Hưng: Xây dựng Luật Đô thị đặc biệt với chính sách đột phá, khả thi

Ngày 13-6, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn công tác của Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Thủ tướng nhấn mạnh, lần đầu tiên Trung ương giao TPHCM chủ động đề xuất, thiết kế chính sách. Do đó, TPHCM cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành xây dựng các nhóm chính sách đồng bộ, có tính đột phá và khả thi, tạo nền tảng pháp lý vững chắc để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển.

Góp phần hoàn thiện mô hình phát triển mới

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương những nỗ lực và kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đạt được thời gian qua, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước. Thủ tướng đánh giá cao sự đổi mới mạnh mẽ trong phương pháp làm việc, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố theo hướng quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, thẳng thắn nhận diện và tập trung giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Song Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng chỉ ra những hạn chế, khó khăn, thách thức và nêu những yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm TPHCM cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Trước hết, TPHCM phải quán triệt sâu sắc, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương. Thủ tướng phân tích, đây là thời điểm thuận lợi để TPHCM góp phần định hình, hoàn thiện mô hình phát triển mới của cả nước.

Khẳng định mục tiêu tăng trưởng 2 con số của cả nước phụ thuộc rất lớn vào các cực tăng trưởng, trong đó có TPHCM, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu TPHCM rà soát kỹ lưỡng kịch bản tăng trưởng từ nay đến cuối năm; giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, xã, phường. TPHCM phải đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, phân công rõ ràng trách nhiệm, gắn tiến độ và kết quả với trách nhiệm người đứng đầu, các chủ đầu tư và ban quản lý dự án.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

TPHCM cũng cần khai thác hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù, khẩn trương phối hợp với Bộ Tư pháp, các bộ, ngành xây dựng Luật Đô thị đặc biệt, trình Quốc hội tại kỳ họp sắp tới. Thủ tướng nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Trung ương giao TPHCM chủ động đề xuất, thiết kế chính sách. Vì vậy, TPHCM phải phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành xây dựng các nhóm chính sách đồng bộ, đủ mạnh, có tính đột phá, cụ thể, khả thi, nhất là trong các lĩnh vực tài chính, đất đai, hạ tầng; qua đó tạo nền tảng pháp lý vững chắc để thành phố chủ động triển khai các nhiệm vụ phát triển.

Thủ tướng yêu cầu TPHCM quyết liệt hơn trong giải ngân đầu tư công và xử lý dự án chống ngập. Chính phủ sẵn sàng ưu tiên bố trí nguồn lực trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 cho TPHCM, với điều kiện thành phố phải cam kết giải ngân 100% vốn, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình. Đồng thời chỉ đạo, TPHCM phải có phương án xử lý dứt điểm các vướng mắc, trong năm nay dứt khoát phải xong dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng.

Thủ tướng chỉ đạo TPHCM đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm (Vành đai 3, nút An Phú, nút Mỹ Thủy, quốc lộ 50...); sớm khởi công các công trình lớn như: Metro số 2 (Bến Thành - Thủ Thiêm), cầu vượt biển Cần Giờ, cảng Cái Mép Hạ, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, cầu Thủ Thiêm 4…

Về xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, thiết kế các sản phẩm tài chính cụ thể (trái phiếu, cơ chế sandbox), qua đó thu hút nguồn vốn đầu tư dài hạn từ nước ngoài. Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu cốt lõi là tạo hiệu ứng lan tỏa về vốn cho cả khu vực.

TPHCM phải khẩn trương hoàn thành Quy hoạch tổng thể TPHCM gắn với quy hoạch đô thị, nông thôn, quy hoạch cấp cơ sở, quy hoạch phân khu, đây là cơ sở quan trọng để triển khai các dự án.

Ngoài ra, TPHCM tập trung phát triển nhà ở cho thuê, xác định đây là ưu tiên chiến lược. Thành phố cần mạnh dạn đề xuất các cơ chế, chính sách, cách làm xuất phát từ thực tiễn đối với những vấn đề chưa được quy định. Trước mắt, sử dụng hiệu quả nguồn vốn Nhà nước; về lâu dài, phải có giải pháp, chính sách mạnh huy động nguồn lực tư nhân.

Thủ tướng cũng lưu ý bảo đảm vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả; kịp thời đề xuất với Trung ương hoàn thiện cơ chế, chính sách, nhất là về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; tổng rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ, nhất là cấp cơ sở.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu phân công lại, thay thế ngay cán bộ nếu các quý liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng yêu cầu công việc, dù chưa đến mức phải xử lý kỷ luật. "Thời gian không có nhiều, chúng ta không thể chờ đến hết năm, giữa nhiệm kỳ hay cuối nhiệm kỳ", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng giao, UBND TPHCM chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trong việc rà soát, kiến nghị hướng xử lý, giải pháp sử dụng hiệu quả tối đa nhà đất công trên địa bàn, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ luôn đồng hành và phối hợp chặt chẽ với TPHCM để hoàn thiện cơ chế, chính sách cho tương lai. Thủ tướng tin tưởng sâu sắc, với quyết tâm và cách làm đổi mới, TPHCM sẽ đạt được những kết quả tích cực hơn, đóng góp xứng đáng vào mục tiêu phát triển chung của cả nước, trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ.

TPHCM nhận lãnh trách nhiệm lớn lao

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khẳng định, TPHCM thấy rõ trách nhiệm, tự tin và vững tâm hơn trong thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhấn mạnh phương châm “TPHCM vì cả nước, cả nước vì TPHCM” được nêu rõ trong Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định, TPHCM nhận lãnh trách nhiệm lớn lao. Đồng thời cam kết, TPHCM sẽ nỗ lực, cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ mà Trung ương giao và sẽ cố gắng đạt được các mục tiêu đặt ra.

Đồng chí Trần Lưu Quang cũng trân trọng cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng đã chỉ đạo quyết liệt để giải quyết các kiến nghị của TPHCM, trong đó có những việc tồn đọng kéo dài. Bên cạnh đó là chỉ ra các định hướng, giải pháp để TPHCM xử lý nhiều việc một cách mạch lạc, rõ ràng. Trên cơ sở đó, TPHCM sẽ tăng tốc phát triển trong thời gian tới.

TPHCM triển khai quyết liệt, đồng bộ Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, bước đầu tạo chuyển biến rõ nét trong mô hình tăng trưởng. Thành phố xếp thứ 2 cả nước về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII); có hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lớn nhất cả nước với quy mô khoảng 7-7,5 tỷ USD; có gần 30.000 doanh nghiệp công nghệ thông tin-truyền thông đang hoạt động, chiếm khoảng 40% của cả nước. Đánh giá cao những kết quả bước đầu trong triển khai Nghị quyết 57, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị, TPHCM tiếp tục đi đầu trong lĩnh vực này; thúc đẩy liên kết giữa các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp để tạo ra các sản phẩm khoa học công nghệ có giá trị thực tiễn, hình thành các động lực tăng trưởng mới. Trong đó, tập trung phát triển các ngành công nghiệp chiến lược, công nghệ cao và các động lực tăng trưởng mới như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp bán dẫn, công nghệ số, logistics, kinh tế xanh và năng lượng xanh; đầu tư mạnh cho hạ tầng số, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thu hút các tập đoàn công nghệ lớn và thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo.

MAI HOA - VĂN MINH - NGÔ BÌNH